Ecco le date del calendario scolastico 2026/2027: le domeniche “bruciano” festività e ponti, ma non per tutti

Foto: Ansa / G. News (05/set/2024)

Prime campanelle: 7 settembre

I primi a rientrare in classe saranno, come di consueto, gli studenti di Bolzano: per loro la campanella il prossimo anno suonerà lunedì 7 settembre. Seguiranno i ragazzi di Trento, del Veneto e della Valle d’Aosta, chiamati a rientrare in aula tre giorni dopo, il 10 settembre. Poi sarà la volta degli alunni della Lombardia, sebbene il rientro fissato dal calendario scolastico della loro regione risulti un po’ anomalo: l’appuntamento è per il 12 settembre, un sabato, che fa supporre l’entrata in campo dell’autonomia dei vari istituti, liberi di confermare, anticipare di qualche giorno o posticipare.

Il calendario scolastico 2026/2027

Lunedì 14 sarà la volta degli studenti umbri e giovedì 17 di quelli pugliesi. Allo stato attuale la data più gettonata, pari merito con il 10 settembre, è però martedì 15, in cui a riaprire i battenti saranno le scuole di Lazio, Toscana e Sicilia. Si tratta comunque di un primato “provvisorio”: restano da vedere il calendario delle altre Regioni, non ancora reso noto dai rispettivi Uffici scolastici.

Le domeniche “bruciano” ponti e festività

Come di consueto, grande attenzione sui ponti e sulle festività. Per quest’anno nessun riposo in più grazie alla festa di San Francesco, reintrodotta dal governo: il 4 ottobre cade di domenica. Stessa sorte anche per Ognissanti. Promette di regalare qualche “soddisfazione” la festa dell’Immacolata, che quest’anno capita di martedì. Ci sono buone chance, insomma, che diverse scuole scelgano il ponte. Saltando dall’autunno alla primavera non va meglio: il 25 aprile capita di domenica e il primo maggio di sabato. Di segno opposto il motivo per cui potrebbe fallire anche il ponte del 2 giugno: la Festa della Repubblica quest’anno capita di mercoledì, molti istituti potrebbero giudicare due giorni di chiusura extra un po’ eccessivi, tanto più che a quel punto l’anno scolastico sarà ormai in dirittura d’arrivo con diverse regioni che hanno già fissato l’ultimo giorno per martedì 8 giugno.

Le vacanze in base alle “feste comandate”

Per quanto riguarda le “feste comandate” di Natale e Pasqua, in questa fase ci sono certezze solo per Lazio, Sicilia e Veneto. Nel Lazio il primo giorno delle vacanze natalizie sarà mercoledì 23 dicembre, l’ultimo il 6 gennaio: giovedì 7 tutti di nuovo in classe; a Pasqua lezioni sospese da giovedì 25 marzo e rientro in classe martedì 30. Stesse date per la Sicilia, mentre in Veneto le vacanze natalizie inizieranno il 24 dicembre. Qui però i ragazzi già sanno che potranno contare su qualche giorno di riposo in corrispondenza del carnevale (da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio), del primo maggio (giovedì 29 aprile e venerdì 30 aprile) e della Festa della Repubblica (lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno).