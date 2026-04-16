È morto Emmanuele Emanuele, filantropo e mecenate con lo sguardo rivolto al Mediterraneo e al sociale

Foto: Imagoeconomica / Alessandro Martino (24/02/2022)

Un «umanista contemporaneo»

Aveva 89 anni. Cordoglio unanime dalla politica e dal mondo della cultura. Giuli: ha incarnato una rara sintesi tra cultura, filantropia e impegno civile, restituendo centralità alla funzione etica della conoscenza

È morto all’età di 89 anni Emmanuele Francesco Maria Emanuele, protagonista di altissimo profilo del panorama culturale e accademico italiano. Emanuele è stato giurista, economista, umanista, mecenate e filantropo. Con la sua scomparsa «l’Italia perde un raffinato intellettuale e un autentico umanista contemporaneo, capace di coniugare sapere e responsabilità, visione e concretezza», ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, esprimendo il proprio cordoglio. «Nel suo lungo percorso, il professor Emanuele – ha ricordato il ministro – ha incarnato una rara sintesi tra cultura, filantropia e impegno civile, restituendo centralità alla funzione etica della conoscenza».

Addio a Emmanuele Emanuele

A dare la notizia della morte di Emanuele è stata la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, di cui Emanuele è stato presidente fino al 2023 e che è nata dalla sua «incrollabile convinzione che dal Mare Nostrum abbia avuto origine tutto ciò che definisce la civiltà occidentale: la poesia, la letteratura, l’arte, le religioni monoteistiche, l’istruzione, la filosofia e la democrazia». È stato anche Presidente della Fondazione Roma dal 1995 al 2018, per poi diventarne presidente onorario fino al 2023. «Il Prof. Emanuele lascia un’eredità morale e intellettuale che ha segnato profondamente la storia recente del nostro Paese», si legge nell’articolo sul sito di Terzo Pilastro, che dà notizia della scomparsa avvenuta nella notte, a Roma.

Un «umanista contemporaneo»

Nato a Palermo nel 1937, discendente da una delle più antiche e illustri famiglie reali cristiano-cattoliche della Spagna, Emanuele ha percorso una carriera di altissimo profilo come avvocato cassazionista, economista ed esperto di Scienza delle Finanze, distinguendosi per la profonda e vasta competenza in materia giuridica, finanziaria, tributaria e assicurativa. Tra le sue passioni anche quella per il calcio e per la Lazio in particolare, che seguiva come tifoso e come membro della Polisportiva.

La «visione etica dello sviluppo economico»

«Docente nelle più prestigiose Università italiane ed europee, ha guidato con lungimiranza grandi gruppi industriali e bancari internazionali, coniugando sempre il rigore della tecnica con una visione etica dello sviluppo economico. Il valore del suo operato – ricorda ancora la Fondazione – è testimoniato da innumerevoli prestigiosi riconoscimenti, tra cui le Lauree Honoris Causa in Belle Arti, Diritto Canonico, Humane Letters e Medicina, e le cittadinanze onorarie conferitegli da città italiane (Latina, Pescina, Enna, Sutri, Ariano Irpino) e internazionali (Dujiangyan, Cina). Già ambasciatore di Palermo Culture nel mondo e ambasciatore internazionale della Città di Agrigento, appena un mese fa è stato insignito del Premio “Orizzonti Condivisi – ambasciatore di Pace”, per aver elevato cultura, sanità e istruzione a strumenti universali di coesione civile e dialogo.

L’impegno nel sociale

«Il tratto distintivo della sua missione, specialmente nella seconda parte della sua vita professionale – viene ricordato ancora – è stato l’instancabile impegno nel campo del sociale e della solidarietà, con particolare riguardo ai settori della salute, della ricerca scientifica, dell’aiuto ai meno fortunati, dell’istruzione e formazione». Tra le sue iniziative nell’ambito del sociale si ricordano la creazione dell’Hospice per le cure palliative, volto ad assistere gratuitamente i malati terminali nell’ultima fase della vita, e l’ideazione del Villaggio Alzheimer alla Bufalotta, un modello di accoglienza parimenti gratuito e all’avanguardia per i pazienti affetti da questa patologia.