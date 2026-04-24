Concerto del 1 maggio: da BigMama a Emma, ecco l’elenco delle artiste pronte a fare le antagoniste

Foto: Ansa foto / ANGELO CARCONI (maggio 2024)

Solita solfa

Un esercito di "progressiste" antimeloniane, da Francesca Michelin a Levante, per un copione ormai noto

Ecco l’elenco degli artisti che saliranno sul palcoscenico a Piazza San Giovani per il concertone del 1 maggio. La solita solfa di antagonisti e antagoniste pronte a recitare il ruolo di anti Meloni.

Gli artisti presenti

Accanto alla nuova coppia di conduttori formata da Arisa e l’attore Pierpaolo Spollon, alla conduzione del Concertone del Primo Maggio ci sarà anche BigMama. L’indiscrezione che è circolata negli ultimi giorni viene confermata all’Adnkronos da ambienti vicini all’organizzazione. Per BigMama si tratta di un ritorno, dopo la conduzione delle ultime due edizioni al fianco di Ermal Meta e Noemi. L’edizione 2026, promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, sarà dedicata al tema ‘Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Si esibiranno, Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Liftiba, Maria aAntonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi. A loro si aggiungono le 3 vincitrici del contest dedicato ai progetti emergenti 1Mnext, Bambina, Cainero e Cristiana Verardo, e non mancheranno altre sorprese. L’evento sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rainews.it e in onda su RaiPlay e Rai Italia.

Da BigMama a Emma la solfa antimeloniana

BigMama ha espresso dure critiche verso il governo Meloni, definendolo ostile alla comunità LGBTQ+ e descrivendo l’Italia come un paese “triste”. Elly Schlein aveva precedentemente dedicato la canzone di Sanremo di BigMama, “La rabbia non ti basta”, proprio a Giorgia Meloni. Per non dire di Emma Marrone che da anni attacca la leader di FdI. Ma non sono le sole.

“Da oggi inizia la Resistenza…”

Francesca Michelin è stata tra le voci più critiche già nel 2022, quando al momento della vittoria elettorale di Fratelli d’Italia commentò sui social con la frase “Oggi inizia la Resistenza”. Stessa cosa ha fatto Levante,citando spesso le posizioni di Elly Schlein e sottolineando la profonda differenza tra una “leadership femminile e una leadership femminista”. Si è esposta più volte su Instagram criticando la visione della premier sui diritti civili.

Insomma, l’elenco, che comprende anche Ditonellapiaga, I ministri, etc è lungo. Il copione sarà sempre lo stesso. Prima canzone prevista? Bella ciao…