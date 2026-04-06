Colpi di pistola al volto: sfregiata la statua di Francesco Nuti. Vandali in azione o messaggi criminali?

Foto: ANSA / 12/giu/2023 ore 18:59 Servizio: ANSA Prodotto: ANSA, PHOTO, PAOL2, PWEBEXT ( 12/giu/2023 ore 18:59 Servizio: ANSA Prodotto: ANSA, PHOTO, PAOL2, PWEBEXT)

A Cavriglia (Arezzo)

Spari in faccia, sulla statua del grande attore italiano Francesco Nuti, scomparso all’eta di 68 anni nel 2023. E’ successo la notte di Pasqua nel comune di Cavriglia (Arezzo), dove ignoti hanno danneggiato con colpi d’arma da fuoco la statua dedicata all’attore e regista collocata nei giardini pubblici Ardenza di fronte al Municipio. L‘opera, inaugurata il 31 luglio 2024, è stata sfregiata al volto, suscitando indignazione nella comunità locale. A darne notizia è stato il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, che ha definito l’accaduto ”un atto vile e ignobile”. Vandali in azione o criminalità organizzata che lancia messaggi al territorio?

Sfregiata a colpi di pistola la statua di Francesco Nuti

“Colpire un’opera che rende omaggio a un artista profondamente legato alla nostra terra non è soltanto un gesto di inciviltà, ma un’offesa all’intera comunità e alla memoria culturale che essa custodisce – ha detto il sindaco – Francesco Nuti non rappresenta solo una figura del cinema italiano, ma un simbolo umano e artistico che continua a vivere nel cuore dei cittadini. Un gesto così ignobile dimostra una totale mancanza di rispetto per i beni comuni, per l’arte e per i valori condivisi. Tali comportamenti non possono e non devono essere tollerati”. La statua raffigura Nuti seduto su una panchina, in una posa semplice e realistica pensata per restituire un’immagine quotidiana e accessibile dell’attore, profondamente legato al territorio. La collocazione nei giardini pubblici era stata scelta proprio per favorire un rapporto diretto tra il ricordo di Nuti e la cittadinanza. L’opera era stata presentata nel corso di un evento pubblico che aveva incluso la proiezione del film “Madonna che silenzio c’è stasera”, ispirato a un episodio realmente accaduto a Cavriglia.

“Attiveremo tutte le procedure necessarie per il ripristino dell’opera e attiveremo tutte le iniziative affinché i responsabili vengano individuati e perseguiti con la massima severità prevista dalla legge – ha aggiunto il sindaco – Allo stesso tempo, rivolgiamo un appello a tutta la cittadinanza affinché continui a difendere e valorizzare il patrimonio culturale del territorio, rispondendo a questo atto con senso civico, partecipazione e rispetto. Cavriglia non si riconosce in chi distrugge, ma in chi costruisce, custodisce e tramanda memoria”.

I film più famosi dell’attore toscano

Francesco Nuti è morto il 12 giugno 2023 a Roma, a 68 anni, dopo una lunga malattia. Le sue condizioni di salute erano compromesse da tempo, in particolare a causa delle conseguenze di un grave incidente domestico avvenuto nel 2006, quando cadde dalle scale riportando un trauma cranico che lo lasciò con gravi disabilità.

Negli anni successivi non si era mai completamente ripreso e il suo stato generale era rimasto molto fragile fino alla morte.

Nuti è stato uno dei volti più originali della commedia italiana tra anni ’80 e ’90, capace di mescolare comicità e malinconia.