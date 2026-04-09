Choc a Roma, neonato salvato dall’inferno: nudo tra rifiuti e 5 chili di droga. Denunciata la madre, fermato il padre

Foto: Polizia di Roma Capitale sui social / Polizia di Roma Capitale sui social (9 aprile 2026)

Degrado e non solo

Un orrore che si ripete. Un neonato di soli quindici giorni, sottratto con l’inganno alle cure ospedaliere, è stato strappato a un destino che appariva segnato, in un contesto dove il diritto alla vita sembrava soccombere sotto il peso di calcinacci, muffa e quintali di stupefacenti. Una vicenda resa ancora più inquietante da un precedente che getta un’ombra sinistra sulla capacità genitoriale di una coppia già segnata dalla tragedia e dall’illegalità.

Orrore a Roma: neonato trovato tra droga e rifiuti

Ci sono storie che lasciano senza fiato per la loro cruda ferocia. Vicende in cui il degrado materiale si sposa con una povertà morale ancora più spaventosa. Quella che arriva dal IV Municipio di Roma, allora, non è solo un’operazione di polizia contro lo spaccio. Ma un vero e proprio salvataggio di una vita appena sbocciata e già condannata a un inferno di abbandono, sporcizia e droga.

Una ennesima storia di degrado che coinvolge una giovanissima vita

Il piccolo, trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti in una abitazione nel IV Municipio, nella periferia est di Roma, è stato sottratto dalla madre al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendogli così di effettuare le necessarie terapie e i controlli post-partum. Il neonato dormiva su un materasso poggiato su un pavimento sporco, completamente nudo, coperto solo da una copertina e circondato da rifiuti, masserizie, calcinacci e muffe derivanti dall’intonaco deteriorato delle pareti.

Nell’appartamento, tra calcinacci e sporcizia, anche una quantità di droga “stupefacente”

Non solo. Come se non fosse già abbastanza, nel corso della perquisizione, effettuata nell’ambito di un’attività d’indagine su delega della Procura per i minorenni, è stata trovata in casa un’ingente quantità di sostanze stupefacenti. Cira 5 kg netti tra marijuana e hashish, con una percentuale di principio attivo pari al 18%, per un valore stimato tra i 60.000 e i 70.000 euro, sufficiente al confezionamento di 7.914 dosi.

Neonato tra droga e rifiuti, denunciata la madre, fermato il compagno, padre del piccolo

Considerata la notevole quantità di droga e la presenza di materiale per il taglio e il confezionamento, sottoposto a sequestro insieme a una somma di denaro e a diverso materiale informatico, un 49enne romeno è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La sua compagna, nonché madre del bimbo – un’italiana di 31 anni – è stata denunciata.

Quell’inquietante precedente dell’anno scorso…

E mentre si apprende che il neonato, ancora in fase di allattamento, è stato affidato alle cure dei sanitari in una struttura ospedaliera neonatologica. E in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile, emerge un precedente inquietante. La coppia, a quanto risulta, sarebbe infatti già coinvolta in un procedimento penale per omicidio colposo in relazione alla morte di un altro figlio. Una tragedia avvenuta lo scorso anno, pochi giorni dopo la nascita del piccolo. A causa di una meningite fulminante e di un’infezione polmonare provocate dall’ingestione di liquido amniotico. Ossia a seguito di un parto avvenuto in casa, senza assistenza medica.