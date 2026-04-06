Choc a Rimini, coppia americana fa sesso in spiaggia all’ora di pranzo, incurante di famiglie e ragazzini. La Pasqua finisce al commissariato

Foto: IA / IA (6 aprile 2026)

Pasqua "hot" (e indecente)

Una domenica di Pasqua “movimentata” sul litorale di Rimini, dove una coppia di turisti americani è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico dopo un episodio avvenuto in spiaggia davanti a numerosi bagnanti.

Festeggiamenti di una ricorrenza religiosa non proprio in linea con la celebrazione di una festività pasquale quella “solennizzata” – si fa per dire – da due turisti americani in spiaggia a Rimini. Sì, perché quella che, complici il sole e le temperature primaverili, sembrava destinata a essere la classica giornata ideale tra passeggiate e relax in riva al mare, è degenerata per i malcapitati bagnanti nei pressi del Bagno 30 in un episodio di cronaca tanto insolito quanto sconcertante, che ha interrotto il clima di idillio familiare e festeggiamento bucolico. Un momento che ha trasformato la battigia in un set a luci rosse a cielo aperto.

Festeggiamenti “hot” di una coppia di americani: sesso in spiaggia in mezzo alla gente

Siamo intorno all’ora di pranzo di ieri, quando una coppia di turisti americani ha deciso di dare libero sfogo ai propri “bollenti spiriti” consumando un rapporto sessuale a pochi passi dall’acqua dove, nel frattempo, famigliole e ragazzini stanno passeggiando per godersi una prima giornata di sole caldo. Ciò che ha lasciato sbalorditi i numerosi presenti, allora, non è stata solo l’audacia del gesto, ma soprattutto l’assoluta noncuranza dei due verso la folla circostante. Secondo quanto riportato dalla cronaca locale, infatti, nonostante la zona fosse gremita di famiglie con bambini e turisti a passeggio, la coppia sarebbe andata avanti per diversi minuti come se si trovasse in totale solitudine.

La Pasqua un po’ troppo “alternativa” della coppia e l’indignazione dei bagnanti

Inevitabile, allora, che l’incredulità abbia ceduto il passo nel giro di breve all’indignazione. Molti passanti a quel punto hanno estratto i cellulari per documentare la scena, sia per lo sgomento. Sia per fornire prove inoppugnabili per la denuncia della vicenda. E di lì a poco, numerose segnalazioni sono arrivate al centralino del 113, facendo scattare l’intervento immediato di una pattuglia delle volanti della Polizia.

La denuncia e l’arrivo delle volanti: la Pasqua dei turisti americani finisce in commissariato

Così, al loro arrivo, gli agenti hanno interrotto i due amanti incuranti del contesto proprio sull’arenile, procedendo all’identificazione immediata. Per la coppia, di nazionalità statunitense, la gita fuori porta si è conclusa nel peggiore dei modi: una denuncia a piede libero per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Un episodio di degrado che ha sollevato aspre polemiche tra i frequentatori della riviera, rovinando il clima sereno di una delle festività più attese della stagione.