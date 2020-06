La notizia vola sul web: una coppia fa sesso in spiaggia, senza curarsi di quello che accade intorno. Senza pensare che, in una mattina d’estate, dopo mesi di “clausura” da lockdown, l’arenile è stracolma di gente. Famiglie con bambini piccoli, adolescenti, adulti più o meno suscettibile a quanto sta accadendo. Fatto sta che la reazione, indignata ma violenta, finisce quasi per fare più clamore dell’evento scandaloso che l’ha innescata. A filmare il tutto, un giovane salernitano che ha condiviso sui social l’imbarazzante video. La notizia, dopo che è stata pubblicata da diversi giornali online del Salernitano, è finita anche su Dagospia.

Coppia fa sesso in spiaggia davanti a famiglie e anziani

Dunque, il video della coppia che si abbandona al sesso in pubblico senza troppe remore, rimbalza sui social: a testimonianza del degrado umano e sociale che ci attanaglia. I commenti che seguono alla visione denotano sconcerto, amarezza, stizza e assoluto caos: etico e morale. I siti che rilanciano le immagini condivise a profusione sui social network provano anche a ricostruire dinamica e tempistica degli eventi. Come fa, tra i tanti, Il Giornale che scrive: «La coppia, incurante delle tante persone presenti, ha cominciato prima con delle effusioni, sempre più calorose, per poi inscenare un amplesso davanti agli sguardi stupiti dei bagnanti. Alcuni ragazzini, a quel punto, hanno lanciato pietre, una vera e propria sassaiola ai danni dei malcapitati».

I ragazzini presenti inveiscono contro i due a sassate

Non solo: come si può vedere dalla didascalia che accompagna il post multimediale, il giovane che pubblica il video dello scempio (del sesso all’aperto in mezzo alla gente e della “lapidazione” successiva), commenta: «Alla spiaggia libera oltre agli assembramenti ci sono persone che fanno sesso davanti a bimbi e persone anziane. In tutto ciò alcuni ragazzini decidono di colpirli con le pietre. Il degrado non ha più confine, spero che almeno qualcuno dell’amministrazione oltre a gioire delle chiusure dei locali s’interessino all’accaduto. Più passa il tempo e più mi sento preso in giro e stupido». Degradante l’atteggiamento della coppia “hard”. Gratuitamente violenta la risposta dei ragazzini armati di sassi. Insomma: tutti colpevoli. Chi è senza peccato scagli la prima pietra? No, in questo caso non si può proprio dire…

Il video postato sul proprio account Facebook da un giovane salernitano