Sesso in pubblico sugli scogli a Monopoli e in strada a Lignano: polemiche e video

Senza limiti e senza vergogna. Una coppia ha fatto sesso scatenato sugli scogli della costa di Monopoli. Dove tutti potevano vederli. Come riporta il sito Dagospia, la coppia è stata immortalata in un filmato girato con un telefonino da due donne che si trovavano dall’altro lato della scogliera. Le due donne hanno ripreso la scena cimentandosi persino in una telecronaca. Hanno postato sui social il video che è diventato subito virale.

Le immagini a Monopoli

Le immagini vanno ben oltre. Si vede perfettamente la coppia – senza il minimo pudore – fare sesso per oltre venti minuti. E già questo dà l’esatto quadro della situazione, il degrado in cui si è scivolati. La ragazza era appoggiata sul suo uomo seduto sullo scoglio di Monopoli. Ad un certo punto la “telecronista” improvvisata ha detto di avere la netta sensazione che la coppia sapeva di essere guardata. E che, forse per questo, si stava impegnando ancor di più nella “prestazione”. Esibizionismo ignobile.

Il caso a Lignano Sabbiadoro

Pochi giorni fa un altro caso ha fatto scandalo in provincia di Udine. Una coppia è stata denunciata a Lignano Sabbiadoro per aver consumato un rapporto sessuale in strada. L’occasione è stata la festa di Pentecoste, quando gli austriaci approfittano delle vacanze per raggiungere il litorale friulano. Lui 21enne e lei 19enne si erano fermati nell’androne di un palazzo. La ragazza era completamente nuda, mentre il giovane era rimasto in costume. Si sono rivestiti solo quando si sono resi conto di aver attirato l’attenzione dei passanti.