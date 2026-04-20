“Alberto Sordi Family Award 2026”: talento, passione e professionalità. Tutti i 22 premiati: da Edoardo Leo a Simona Izzo

In 22 sono stati insigniti dell'” Alberto Sordi Family Award 2026 “, nella splendida cornice della Casa del Cinema di Roma, a Villa Borghese, lo scorso 16 aprile nel corso di un evento molto partecipato. Soprattutto da giovani e giovanissimi. Si tratta di personalità che si sono particolarmente distinte per talento, impegno e professionalità e il loro impegno contribuendo con il proprio lavoro “alla crescita culturale e allo sviluppo dello spirito critico della società”. Il premio, ideato nel 2017, è stato assegnato dal giornalista e conduttore Rai, Igor Righetti (che lo ha progettato), cugino e biografo di Alberto Sordi.

Ecco i nomi dei 22 premiati che hanno ‘conquistato’ il prestigioso premio internazionale “Alberto Sordi Family Award 2026”. L’attore e regista Edoardo Leo (Cinema-Recitazione e regia); la conduttrice televisiva, radiofonica e attrice Carolina Rey (Televisione); lo stilista Anton Giulio Grande (Eccellenza nell’alta moda italiana); Gianluca Isaia, presidente e amministratore delegato di Isaia (Eccellenza nella sartoria napoletana); il direttore dell’Agi Rita Lofano (Informazione – Agenzie di stampa); il presidente nazionale di Conflavoro (Confederazione nazionale piccole e medie imprese) Roberto Capobianco (Eccellenza nella tutela delle Pmi); la giornalista e direttrice dell’Ufficio stampa Rai Incoronata Boccia (Giornalismo televisivo e Ufficio stampa); l’attore e regista Massimiliano Bruno (Cinema – recitazione e regia); gli attori e registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi (Cinema – recitazione e regia); il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone (Politiche per la Cultura); la presidente di Medspa (brand Miamo e Nutraiuvens) Elena Aceto di Capriglia (Eccellenza nella cosmetica funzionale); il comico, cabarettista e attore Gabriele Cirilli (Comicità); l’attore Daniel McVicar (Cinema – recitazione); il direttore delle radio digitali, specializzate e Podcast Rai Gianfranco Zinzilli (Multimediale – Innovazione Radio e Podcast); il direttore di Rai Kids Roberto Genovesi (Intrattenimento e Tv dei ragazzi); il direttore generale di “Originaltour” Loredana Arcangeli (Eccellenza nel turismo internazionale); il direttore del Corriere dell’Umbria e dei quotidiani del Gruppo Corriere Sergio Casagrande (Informazione – Quotidiani regionali); il Ceo del Gruppo alberghiero Rhc Giuseppe Marchese (Eccellenza italiana nell’ospitalità di lusso); l’imprenditore Antonio Valentino (Eccellenze d’Italia – Imprenditoria); la responsabile della Direzione Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo Elisa Zambito Marsala (Education). Il Premio Speciale “Amico di Alberto Sordi” per la Direzione artistica e la produzione culturale è stato assegnato al manager, produttore, editore e consulente musicale Massimo Bonelli.