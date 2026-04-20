Robot batte il record mondiale alla mezza maratona di Pechino. La folle corsa dell’umanoide tra trionfi e perplessità

25 km orari

Un robot in gara alla mezza maratona di Pechino ha battuto il record mondiale umano. Una notizia che rimanda all’eterna riflessione sui limiti del progresso tecnologico. Sorprendente ma anche scontato in qualche misura l’esito. Giunta alla seconda la ‘Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon’ era aperta alla partecipazione mista di esseri umani e robot. L’evento ha richiamato oltre 10mila partecipanti umani e più di 300 automi provenienti da un centinaio di squadre (incluse partecipazioni internazionali).

Mezza maratona a Pechino, un robot batte il record mondiale dell’uomo

La corsa si è svolta su corsie separata tra umani e macchine per evitare incidenti o collisioni. Stando ai numeri della tv cinese Cctv, l’umanoide vincitore ha coperto il percorso in 50’26”, a una velocità media di circa 25km orari. Un tempo nettamente inferiore all’attuale record mondiale di atletica leggera, 57’20”, detenuto dall’ugandese Jacob Kiplimo. Le immagini, diventate virali, dimostrano plasticamente il risultato e lasciano perplessi. La performance del robot è giudicata dalla stampa cinese come “un progresso spettacolare rispetto all’edizione dello scorso anno”. All’epoca i robot in versione maratoneti erano caduti ripetutamente. E il più performante migliore aveva impiegato più di due ore e 40 minuti per terminare la mezza maratona. Questa volta Fulmine ha staccato subito gli umani di una manciata di secondi. Dotato di un sistema di navigazione autonomo, correva per il produttore cinese di smartphone Honor. Nonostante il record, il robot ha rischiato il fallimento schiantandosi contro una barriera vicino al traguardo, ma è riuscito a rialzarsi e terminare la corsa. Come specificato dall’ingegnere Du Xiaodi, il robot vincitore era in fase di sviluppo da un anno. Dotato di gambe lunghe dai 90 ai 95 cm per imitare i corridori umani d’élite, presenta una tecnologia di raffreddamento a liquido utilizzata negli smartphone dell’azienda.