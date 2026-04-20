Israele condanna il soldato dell’Idf che colpisce a mazzate una statua di Gesù. Netanyahu: contrario ai nostri valori (video)

Foto: ansa / Ronen Zvulen (8 aprile 2026)

Profanazione

Purtroppo è autentica. La foto agghiacciante di un soldato israeliano che prende a mazzate una statua di Gesù crocifisso in Libano non è opera dell’intelligenza artificiale. L’immagine scattata nel sud del paese dei cedri è diventata subito virale sui social destando dure reazioni di condanna. A cominciare da Israele. L’esercito israeliano ha annunciato che prenderà provvedimenti contro i responsabili della profanazione. Il Comando Nord fornirà assistenza alla comunità cristiana per ricollocare la statua al suo posto.

Israele condanna il soldato dell’Idf ritratto mentre colpisce una statua di Gesù

L’immagine è stata estrapolata da un video in cui un uomo riprende ciò che resta della statua che si trova nel villaggio cristiano di Debl a sud del fiume Litani. Apparteneva a una famiglia della comunità maronita. L’esercito israeliano, appurata l’autenticità della fotografia che ritrae “un soldato delle Id in servizio nel Libano meridionale”, ha dichiarato di considerare l’incidente con grande severità. L’episodio è oggetto di indagine da parte del Comando Nord dell’Idf. E viene attualmente “gestito attraverso la catena di comando”, ha aggiunto l’esercito, che ha dichiarato di collaborare con la comunità per “riportare la statua al suo posto”. “La condotta del soldato è totalmente incoerente con i valori che ci si aspetta dalle sue truppe”, si legge in un post sull’ account ufficiale di X.

Netanyahu: un gesto contrario ai nostri valori

Anche il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha condannato il gesto. “Israele garantisce a tutte le fedi libertà di culto. Ed è l’unico posto in Medio Oriente dove i cristiani prosperano. In cui la popolazione cristiana e il tenore di vista sono in crescita. Come Stato ebraico Israele custodisce e promuove i valori ebraici di tolleranza e reciproco rispetto tra ebrei e fedeli di tutte le religioni”, ha scritto su X. “Tutte le religioni fioriscono nella nostra terra e consideriamo i membri di tutte le fedi come uguali nella costruzione della nostra società e della nostra regione”. E ancora: “Mentre i cristiani vengono massacrati in Siria e in Libano dai musulmani, la popolazione cristiana in Israele prospera a differenza di qualsiasi altro luogo in Medio Oriente. Esprimiamo rammarico – ha concluso Netanyahu – per l’incidente e per qualsiasi dolore che questo abbia causato ai credenti in Libano e nel mondo”.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha chiesto scusa “a ogni cristiano che si è sentito ferito”. Il danneggiamento di un simbolo religioso cristiano da parte di un soldato dell’Idf nel sud del Libano – ha aggiunto è un atto grave e vergognoso. “Mi congratulo con l’Idf per la loro dichiarazione, per aver condannato l’accaduto e per aver avviato un’indagine”.