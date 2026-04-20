Albano canta in Siberia: “In Russia mi amano. Io putiniano? Ho ospitato una famiglia ucraina”

Concerto transiberiano

Nuove polemiche su Albano Carrisi, volato in Russia per alcuni concerti, confermandosi uno degli artisti stranieri più amati a Mosca dal 1984. Il cantante pugliese ha ripercorso i suoi più grandi successi, tra cui “Felicità” e “Nostalgia Canaglia”, esibendosi davanti a cinquemila persone prima di partire per un tour in Siberia.

Il tour transiberiano da Mosca a Vladivostock

“Io vado dove mi vogliono. – si è difeso Al Bano col Corriere della Sera – Ma quattro anni fa ho ospitato a casa mia una famiglia di profughi ucraini. Per mestiere, per mentalità, sono super partes, sono anti-guerra, sono un pacifista nato e un messaggero di pace”.

“Fin dal primo giorno che sono venuto in Russia, nel 1984, ho sentito un amore strepitoso – dice Albano – ma secondo me per l’Italia perché in qualche modo rappresento l’Italia qua a Mosca”. Albano Carrisi è appena sbarcato a Mosca, quando racconta all’AGI del suo primo concerto nella capitale russa dal 2019.

Il maestro di Cellino San Marco dopo il concerto a Mosca – alla ‘Moscow Concert Hall’ nel cuore di Ostrov Mechty (l”isola dei sogni’) nella periferia sud della citta’ sulle rive della Moscow – volerà in Siberia dove canterà a Novosibirsk e persino nell’estremo oriente della Russia, a Vladivostock, famosa per essere il capolinea della mitica Transiberiana.

Albano dalla Russia con furore

Rispondendo alla domanda come è cambiata la Russia dalla sua ‘prima’ volta, il cantante pugliese è stato chiaro, “è cambiato il mondo, non è cambiata solo la Russia, è cambiata l’Italia, è cambiata la Spagna dove quando andavo negli anni ’70 era una meraviglia ancora in una fase di decollo, poi è decollata e ha fatto dei passi in avanti strepitosi e in Italia è in uno stabile blocco che non riesco a capire perché”.

“Mia madre mi voleva insegnante elementare, mio padre mi voleva contadino e io ho scelto la terza strada che è la mia e ho fatto il cantante e, ripeto, ho imparato a vivere da loro, certo ho vissuto una vita totalmente diversa dalla loro, i sacrifici come loro li hanno fatti anche nella mia vita non sono mai mancati, ma sempre pronto ad affrontarli e mai ad arrendermi sempre pronto a dire c’è sempre una strada dove uscire dai pericoli, dalle insidie. Già l’insidia rende l’idea di cos’e’ la vita la vita e’ un’insidia”.

Sul successo della canzone ‘Felicita”, Albano ha rivelato, “per me è un mistero che la canzone ‘Felicita” abbia girato il mondo, con Romina l’abbiamo provata a Monaco di Baviera e poi per la prima volta in pubblico al Festival di Sanremo del 1982: ‘Felicita” e’ un inno epicureo”.