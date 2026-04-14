Accoltella il suo cane e lo riduce in fin di vita. Poi scende in strada nudo coperto di sangue: voleva compiere un “sacrificio”

Foto: Ansa / Farooq Khan (16 settembre 2025)

Orrore a Pavia

A Pavia un uomo ha accoltellato il proprio cane di razza corso riducendolo in fin di vita, per poi fuggire in strada in stato confusionale, senza vestiti e coperto di sangue. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’aggressore avrebbe giustificato il gesto parlando della necessità di compiere «un sacrificio». «Devo farlo per salvare il mondo», delirava l’uomo, un 43enne, parlando confusamente del gesto cruento appena compiuto sostenendo a sua discolpa: «Non potevo fare un sacrificio umano».

Il cane, gravemente ferito al collo, è attualmente ricoverato in una struttura veterinaria, dove i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarlo.

Choc a Pavia: accoltella il proprio cane e lo riduce in fin vita

Di fronte a un atto di tale crudeltà, Lndc Animal Protection (Lega Nazionale per la Difesa del Cane) annuncia di aver presentato denuncia contro il responsabile e si riserva di costituirsi parte civile qualora si arrivi a processo. «Un atto di violenza inaudita che non trova giustificazione: chi maltratta un animale dimostra una pericolosità sociale che non deve essere sottovalutata – dichiara Lndc Animal Protection –. Chiediamo che si faccia piena luce su quanto accaduto e che siano accertate la capacità di intendere e di volere del soggetto al momento dei fatti e ogni eventuale responsabilità».

Non solo. L’associazione animalista chiede anche che venga esclusa qualsiasi possibilità che il cane possa essere restituito al proprietario che ha tentato di ucciderlo, indipendentemente dagli esiti dell’accertamento.

(Italpress)