Zuckerberg vuole “auto-rimpiazzarsi”: sta costruendo un’intelligenza artificiale per gestire Meta al posto suo

Ritorno alla programmazione

«Se l’Ia può rimpiazzare gli impiegati, allora potrà farlo anche con gli amministratori delegati». Probabilmente sarà stato questo il pensiero di Mark Zuckerberg, fondatore di Meta e Facebook, che ha deciso di creare uno “Zuckbot” per farsi sostituire alla guida dell’azienda social. A quanto pare. l’imprenditore della Silicon Valley avrebbe iniziato a fare qualche test, impegnandosi persino in prima persona nella programmazione dell’intelligenza artificiale. Il suo scopo è quello di incrementare l’efficienza per lui e per tutta l’impresa. E magari non dovrà più occuparsi dei reclami e delle eventuali contestazioni sindacali, ci sarà l’intelligenza artificiale a sostituirlo.

«Stiamo investendo in strumenti Ai in modo che i dipendenti di Meta possano essere più produttivi. Stiamo valorizzando i singoli collaboratori e appiattendo le strutture dei team – ha affermato Zuckerberg -. Grazie a questo credo che non solo saremo molto più efficienti, ma sarà anche molto più divertente». O meno faticoso, dipende dai punti di vista. Nonostante tutto, come ha riportato il Wall Street journal, l’Ia sarà meno stimolante per i dipendenti, visto che Zuckerberg la sta costruendo per sorpassare tutti quei monitoraggi dirigenziali e check uffici utili, che però gli hanno fatto perdere parecchio tempo.

Zuckerberg vuole rimpiazzarsi: in arrivo un’Intelligenza artificiale che gestirà Meta al suo posto

Attualmente, l’impresa di Zuckerberg ha già inserito due strumenti Ia per i dipendenti, Second Brain e My Claw. Nel primo caso si tratta di un archivio digitale, che riesce a fornire risposte sui progetti compiuti, messi da parte e in via di sviluppo nel Meta, con lo stato di aggiornamento annesso. Il secondo, invece, consente di indicizzare e osservare il registro delle chat, che contengono documenti per i progetti e gli altri file utili al lavoro. Con questo sistema si possono inviare messaggi e comunicare con altri colleghi o agenti Ia per conto dell’utente. Sistemi come questi garantiscono agli ingegneri di essere gestiti da un solo manager. In questo modo, sono state eliminate le posizioni intermedie sull’amministrazione.