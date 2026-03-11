Videoconferenza dei leader del G7 su Teheran, Meloni: “Mediazione diplomatica con i Paesi del Golfo”

L'Italia protagonista

La presidente del Consiglio fa una proposta operativa con gli Stati moderati arabi per arrivare alla de-escalation

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi a una videoconferenza dei Leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo e alle relative implicazioni economiche ed energetiche.

In questo contesto, i Capi di Stato e di Governo del G7 hanno riaffermato l’importanza di garantire libertà di navigazione.

Da Meloni l’invito a riaprire i canali diplomatici

Il Presidente del Consiglio ha anche riaffermato l’impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione e l’importanza della solidarietà del G7 verso le Nazioni del Golfo colpite dagli attacchi iraniani. A quest’ultimo proposito, il Presidente Meloni ha proposto che sia organizzato un confronto tra il G7 e il GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo).

“Importante il rilascio dei barili di petrolio”

Nel corso della riunione, il Presidente Meloni ha quindi sottolineato l’importanza che l’attuale volatilità non si traduca in effetti strutturali sulla crescita economica. A questo riguardo il Presidente del Consiglio, come gli altri leader G7, ha richiamato l’importante decisione assunta nell’ambito dell’Agenzia Internazionale dell’Energia di rilasciare fino a 400 milioni di barili di greggio per stabilizzare i mercati.

I Leader G7 hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento nelle prossime settimane per contribuire alla soluzione della crisi, alla stabilità dei mercati e garantire la sicurezza delle forniture energetiche.

La mediazione italiana

Ancora una volta l’Italia, attraverso Giorgia Meloni, assume un ruolo di mediazione diplomatica rilevante. Chiede un confronto tra i Paesi del G7 e quelli del Golfo per assumere una rilevanza strategica nelle politiche internazionali che possa favorire la de-escalation in Medioriente.

Al di là delle sterili dichiarazioni di propaganda della sinistra emerge la necessità di avvicinare il tavolo diplomatico con i Paesi confinanti con Teheran per spingere sulla strada della mediazione che porti alla pace. Una proposta concreta e fattibile che potrebbe accelerare verso la strada della pace.