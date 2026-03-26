Verona, nigeriano trascina nei cespugli e colpisce un uomo con un ramo per rubargli gli spiccioli del parcheggio

La violenza gratuita

Verona sotto choc per l’ennesimo episodio di violenza che ha visto protagonista un immigrato. E’ scattata la custodia cautelare in carcere a Montorio per un nigeriano di 47 anni che, per rubare poche monete a un uomo che stava per pagare il parcheggio, ieri pomeriggio l’ha assalito in pieno giorno trascinandolo nella vegetazione e colpendolo ripetutamente con un ramo in testa. L’aggressore è stato fermato subito dopo dal pronto intervento dei carabinieri di Verona chiamati dalla vittima, che il nigeriano, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, ha continuato a minacciare di morte all’atto del suo riconoscimento e dell’arresto per rapina dinanzi ai militari dell’Arma

Verona, la brutale aggressione del nigeriano

La vittima è riuscita a lanciare l’allarme alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Verona, tracciando telefonicamente l’identikit del ladro. La pattuglia dell’Arma ha rintracciato a poche decine di metri dal luogo dell’aggressione il sospettato che è stato riconosciuto dalla vittima. Il 47enne ha continuato a rivolgergli minacce di morte proprio davanti ai militari. Così è scattato l’arresto, convalidato dal Giudice del Tribunale scaligero, che ha rinviato l’udienza a dicembre, applicando la misura della custodia cautelare in carcere.