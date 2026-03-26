Va all’appuntamento con la ex con un’accetta in mano: arrestato un diciottenne a Milano

Rischia fino a 3 anni di pena

La ragazzina ha portato con se la mamma. Un passante ha chiamato i carabinieri accorgendosi dell'arma

Si è presentato a un incontro chiarificatore con la ex di 16 anni armato di un’accetta. Per questo un ragazzo di 18 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. All’incontro, organizzato in strada, la ragazzina aveva deciso di andare accompagnata dalla mamma. I tre stavano parlando, quando un passante ha notato che il 18enne aveva nascosto un’accetta sotto al giubbotto e ha allertato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Peschiera Borromeo. Dal controllo, i militari hanno trovato l’arma sotto la giacca del giovane, di nazionalità ecuadoriana e con precedenti. Il ragazzo è stato arrestato per porto abusivo di oggetti atti a offendere e portato nelle camere di sicurezza della Compagnia di San Donato Milanese. La sedicenne è stata affidata alla madre.

L’importanza di non andare a incontri chiarificatori

Più volte è stata sottolineata l’importanza di non andare a incontri chiarificatori. In questo caso la ragazzina coinvolta è stata intelligente, portandosi con se la mamma ed è stata sventata un’altra possibile tragedia.

La violenza è diventata un gioco?

Che un ragazzo di appena 18 anni si presenti a un appuntamento con la sua fidanzatina armato di accetta è una cosa che perplime. Possibile che un rapporto d’amore diventi cosi simbiotico e fondamentale da chiedere un incontro presentandosi con un’arma? Non è una constatazione retorica ma l’ormai apparentamento tra mondo reale e virtuale. E’ come se la violenza fosse diventata un gioco, una sorta di realtà parallela nella quale si può far male, oppure uccidere, come se si giocasse a un videogame.

Rischia fino a tre anni di carcere

Il diciottenne rischia una pena fino a tre anni di carcere. Da sei mesi a due anni (elevato da uno a tre anni se il fatto avviene in luoghi dove vi sono riunioni pubbliche) secondo l’art. 4 della Legge 110/1975. Può però chiedere il rito abbreviato e ottenere lo sconto di un terzo della pena.