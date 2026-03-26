Un milione di soldati pronti per difendere l’Iran. Trump: “Ci hanno già regalato dieci navi di petrolio…”

Guerra e pace

L’Iran sarebbe pronto a mobilitare oltre un milione di soldati nell’eventualità di un’invasione di terra da parte degli Stati Uniti. Lo riporta l’agenzia Tasnim citando una fonte militare vicina ai Guardiani della Rivoluzione (Irgc), secondo cui le forze sarebbero già state organizzate per un possibile scenario di guerra sul terreno nel sud del Paese.

Secondo la stessa fonte, negli ultimi giorni si sarebbe registrato un forte afflusso di volontari verso i centri di reclutamento dei Basij, dei pasdaran e dell’esercito regolare, in risposta alle crescenti speculazioni su un possibile intervento americano. “Si è creato un forte entusiasmo tra i combattenti per trasformare il territorio iraniano in un inferno per gli Stati Uniti”, ha affermato la fonte.

Soldati iraniani pronti, ma Trump vede spiragli nelle trattative

Il presidente americano Donald Trump oggi è tornato a scagliarsi contro gli alleati Nato, soprattutto europei. “Noi siamo lì a proteggere l’Europa dalla Russia – ha detto durante la riunione di gabinetto – in teoria la cosa non ci riguarderebbe. Abbiamo un grosso, grasso e meraviglioso oceano a separarci”. “Ci siamo sempre stati quando avevano bisogno del nostro aiuto, o almeno prima era così – ha proseguito Trump – Ma ora non lo so più, ad essere onesti”. Il presidente americano ha definito “molto inappropriate” le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz, secondo cui la guerra in corso tra Stati Uniti, Israele ed Iran “non ha nulla che a vedere con la Nato”. Poi ha parlato delle trattative in corso: “L’Iran ci sta pregando per arrivare a un accordo. Abbiamo colloqui sostanziali in corso, stiamo parlando con persone che fanno sul serio”, dice il presidente americano durante la riunione del suo gabinetto. Trump due giorni fa ha fatto riferimento ad un ‘misterioso’ regalo inviato dall’Iran. Oggi, arrivano i dettagli.

“Steve, posso parlarne?”, dice Trump rivolgendosi all’inviato speciale Steve Witkoff, protagonista dei contatti in corso con Teheran. “Abbiamo avuto un regalo dall’Iran. Per mostrare che fanno sul serio, hanno detto ‘Vi faremo arrivare 8 navi cariche di petrolio‘. Non ho dato molto peso, poi ho visto il notiziario su Fox e l’anchorman ha annunciato che 8 grandi petroliere stanno attraversando lo Stretto di Hormuz… Hanno bandiera pakistana… A quel punto ho pensato che queste persone stanno facendo sul serio… E per scusarsi di qualcosa che hanno detto, hanno aggiunto altre 2 navi”, aggiunge Trump.