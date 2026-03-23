Trump installa la statua di Cristoforo Colombo vicino alla Casa Bianca: “E’ un eroe. Voi italiani mi amerete”

Promessa mantenuta

“In questa Casa Bianca, Cristoforo Colombo è un eroe. E sarà sempre onorato così dal presidente Trump”. Così un portavoce della Casa Bianca Davis Ingle, conferma che è stata installata nei pressi della residenza presidenziale, davanti Eisenhower Executive Office Building, la statua dell’esploratore italiano, celebrato in passato per il suo viaggio verso le Americhe del 1492 e successivamente vittima della cultura woke a cui il presidente Usa ha giurato una lotta senza quartiere.

“Distrutta il 4 luglio del 2020, resuscitata nel 2022”, si legge su un pannello affisso sulla base della statua che uomini d’affari e politici italoamericani hanno fatto realizzare da un artista del Maryland sulla base dei frammenti di marmo, recuperati a mare, dell’originale, che era stata inaugurata nel 1984 da Ronald Reagan. Gli animatori dell’iniziativa, finanziata con fondi federali e da enti benefici locali, lo scorso anno hanno poi donato la statua alla Casa Bianca. La nuova inaugurazione della statua arriva dopo che a ottobre Trump ha firmato un proclama presidenziale in cui definisce Colombo “l’eroe americano originale”. Ristabilendo con forza la celebrazione del Columbus Day che in diversi stati e città americane è stato sostituito con l’Indigenous People’s Day.

“Voi italiani mi amerete”, ha detto lo scorso anno Trump rivolgendosi alla comunità italoamericana, “trattata male” per i tentativi di rimuovere il Columbus Day: la festa identitaria degli italiani d’America che invece lui ha ristabilito. “Il mondo è pieno di persone che odiano e urlano e vogliono mettere a tacere le nostre voci, i nostri valori e i nostri voti”, ha dichiarato al Washington Post Nino Mangione, politico italo-americano del Maryland coinvolto nel recupero e ricostruzione statua di Colombo, lodando Trump per averla portata alla Casa Bianca.

Trump, che all’inzio voleva installare la statua di Colombo nel South Lawn, ha condannato le azioni con cui nel 2020 sono state rimosse o distrutte statue di figure storiche attaccate come simbolo della storia e cultura razzista; firmando un ordine esecutivo che definisce queste azioni “un assalto alla nostra memoria nazionale collettiva”. E creando anche una task force per ricostruire statue e monumenti distrutti. Dopo essere state vandalizzate e decapitate nel 2020, divenendo il centro della battaglia culturale scoppiata in seguito all’uccisione di George Floyd, ora tutte le statue all’epoca distrutte sono in via di riparazione e ristrutturazione.