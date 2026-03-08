Trump elogia l’amica Giorgia: “Meloni è una grande leader, amo l’Italia. Starmer? Non ci serve più”

Parla il presidente Usa

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a esprimere apprezzamento per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e per la disponibilità dell’Italia ad aiutare gli Stati Uniti e Israele nel contesto della guerra all’Iran, in un’intervista telefonica concessa al quotidiano “Corriere della Sera”. “Amo l’Italia, penso che sia una grande leader”, ha detto Trump, aggiungendo che Meloni “cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica”.

Il presidente ha parlato da Mar-a-Lago, in Florida, al termine del vertice dell’iniziativa regionale di sicurezza “Scudo delle Americhe”, prima di volare a Dover, in Delaware, per la cerimonia di arrivo delle salme dei soldati Usa caduti in Medio Oriente.

Trump elogia l’amica Meloni e vola a rendere omaggio ai caduti

La cerimonia di trasferimento riguardava le salme di sei militari statunitensi uccisi da un attacco di rappresaglia iraniano in Kuwait. I militari sono stati colpiti il primo marzo da un drone iraniano mentre si trovavano in un ufficio improvvisato nel porto di Shuaiba; l’episodio + ancora sotto indagine. Alla cerimonia erano presenti anche la first lady Melania Trump, il vicepresidente James David Vance e diversi membri dell’amministrazione presidenziale.

Parlando ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha detto che i genitori dei militari sono “cosi’ orgogliosi” dei loro figli, pur definendo la perdita “sempre molto triste”. Il presidente ha inoltre sostenuto che la guerra “sta andando incredibilmente bene, per quanto possibile”. Alla domanda se partecipera’ ad altre cerimonie simili in caso di nuove perdite, Trump ha risposto: “Certo, anche se odio farlo. Ma fa parte della guerra, no?”. Il presidente ha poi elogiato le operazioni statunitensi contro l’Iran, affermando che i bombardamenti hanno “decimato il loro impero malvagio”.

“Starmer? Un po’ tardi per inviare aiuti a guerra vinta”

Trump è passato dagli elogi a Meloni alle bacchettate al premier britannico Starmer. “Non mi potrebbe importare di meno”, se gli alleati potessero fare di più per aiutare nella guerra contro l’Iran. Lo ha detto alla Cbs il presidente degli Stati Uniti, aggiungendo che “possono fare quello che vogliono. Quelli leali sono già dentro”. Quanto al Regno Unito che ha approntato portaerei per un possibile dispiegamento in Medio Oriente, Trump ha commentato: “È un po’ tardi per