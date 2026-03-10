Trovato morto impiccato l’accoltellatore della donna sul bus a Napoli: era scampato al linciaggio

Il suicidio in ospedale

È stato trovato impiccato con un lenzuolo Antonio Meglio, l’uomo di 39 anni che la sera di giovedì scorso 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, a bordo di un bus ha aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni. Il 39enne era piantonato in ospedale al reparto psichiatrico quando, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe suicidato.

Chi era Antonio Meglio, scampato al linciaggio

Giovedì, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l’ avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio. Ieri il gip aveva convalidato il fermo ed emesso il carcere nei confronti del 39enne.

L’accoltellamento sul bus “per attirare l’attenzione di Gratteri”

L’aggressione è avvenuta la sera di giovedì 5 maggio a bordo di un autobus dell’Anm in servizio sulla linea 132 mentre percorreva via Simone Martini, tra i quartieri Vomero e Arenella. L’uomo ha estratto un coltello e ha ferito una donna, 32enne avvocato, al volto e alle braccia, tenendola sotto sequestro per circa un quarto d’ora. L’intervento prima del conducente dell’autobus, poi dei carabinieri, ha permesso di scongiurare il peggio. Bloccato dai militari, mentre veniva portato nell’auto di servizio il 39enne ha urlato ai presenti di aver agito per attirare l’attenzione del procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Prima di entrare in auto ha rischiato il linciaggio da parte di diverse persone che hanno assistito alle fasi dell’aggressione e della sua cattura, e che hanno tentato di aggredirlo a loro volta.

A Marano un gambiano minaccia i passeggeri sul bus

Nelle ultime ore si era registrata un’altra violenza a bordo di un bus. A Marano di Napoli, un autista dell’Anm ha chiesto l’intervento dei carabinieri per una lite tra stranieri. Quando i militari sono intervenuti hanno fermato e arrestato un 28enne gambiano che poco prima, armato di un coltello con una lama di 22 centimetri, aveva minacciato un altro extracomunitario a bordo del bus seminando il panico tra i passeggeri. Il 28enne è stato bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso del coltello che è stato sequestrato. L’uomo dovrà rispondere di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere aggravato dalla presenza su mezzo pubblico.