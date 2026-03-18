Le indagini sono in corso
Tragedia in Svizzera, precipita la cabina di un’ovovia per il forte vento: una vittima accertata. Il video choc
La cabina di un’ovovia è precipitata in Svizzera, nella struttura sciistica di Engelberg, nel cantone Obvaldo. I motivi dell’incidente non sono ancora stati chiariti, anche se nella zona c’era un forte vento che ha raggiunto i 130 chilometri orari. In base alle prime ricostruzioni e ai video diffusi sul web dai testimoni, il vano si sarebbe staccato poco dopo la stazione intermedia e avrebbe iniziato a cadere lungo un pendio innevato, ribaltandosi più volte.
Per di più, un’altra cabina ha dovuto essere evacuata. Come ha scritto Blick, in alcune immagini si vedono persone che corrono sul luogo dell’incidente, mentre una fotografia ritrae il trasferimento di almeno un ferito da parte dei soccorritori. Un testimone ha raccontato che i paramedici hanno cercato di rianimare una persona per circa 30 minuti, descrivendo una scena «scioccante». Dopo le delucidazioni della Polizia, accorsa sul posto per delle verifiche, si è scoperto che c’è stato un morto a seguito della caduta.
Svizzera, cabina dell’ovovia precipita durante il forte vento: una morto
Un testimone ha raccontato che poco prima dell’incidente, avvenuto intorno alle ore 11, le raffiche della bufera erano molto forti e che «a un certo punto c’è stato uno strappo, il cavo si è mosso e la cabina è precipitata». L’impresa che gestisce le funivie della zona ha confermato l’incidente, ma senza dare ulteriori informazioni sul numero dei passeggeri che si trovavano a bordo. Al momento, le autorità stanno investigando anche per comprendere perché gli impianti fossero in funzione nonostante i problemi climatici.
Di cosa si è trattato?
La vicenda ha coinvolto la linea Xpress Trübsee-Stand e nel comprensorio del Titlis sono stati sospesi quasi tutti gli impianti. In base ai dati di MeteoSvizzera, che aveva parlato di un’allerta vento di livello 2 per “pericolo moderato”, nella regione sono state registrate raffiche fino a oltre 80 chilometri orari, con punte fino a 130 nelle zone più sensibili
Inoltre, il sito web del comprensorio sciistico ha reso noto che la funivia Titlis Xpress Trübsee-Stand, inaugurata nel 2015 con cabine da 8 posti, è momentaneamente inattiva per colpa del forte vento. Il collegamento ha porta gli sciatori fino a un’altitudine di circa 2.400 metri: la cabinovia è lunga poco meno di 1.900 metri. Il comprensorio di Titlis è il più imponente della Svizzera centrale, con un totale di 82 chilometri di piste. La polizia del cantone Nidvaldo, che si occupa del caso, ha confermato «un incidente», ma a sua volta non ha dato altre informazioni sulla vittima: «Non possiamo ancora dire nulla sulla persona deceduta finché non ne sarà chiarita l’identità».