Tragedia in Svizzera, precipita la cabina di un’ovovia per il forte vento: una vittima accertata. Il video choc

Le indagini sono in corso

La cabina di un’ovovia è precipitata in Svizzera, nella struttura sciistica di Engelberg, nel cantone Obvaldo. I motivi dell’incidente non sono ancora stati chiariti, anche se nella zona c’era un forte vento che ha raggiunto i 130 chilometri orari. In base alle prime ricostruzioni e ai video diffusi sul web dai testimoni, il vano si sarebbe staccato poco dopo la stazione intermedia e avrebbe iniziato a cadere lungo un pendio innevato, ribaltandosi più volte.

Per di più, un’altra cabina ha dovuto essere evacuata. Come ha scritto Blick, in alcune immagini si vedono persone che corrono sul luogo dell’incidente, mentre una fotografia ritrae il trasferimento di almeno un ferito da parte dei soccorritori. Un testimone ha raccontato che i paramedici hanno cercato di rianimare una persona per circa 30 minuti, descrivendo una scena «scioccante». Dopo le delucidazioni della Polizia, accorsa sul posto per delle verifiche, si è scoperto che c’è stato un morto a seguito della caduta.

Svizzera, cabina dell’ovovia precipita durante il forte vento: una morto