L’intervento di salvataggio è stato coadiuvato da ben cinque elicotteri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. Sul posto la Guardia di finanza e tutte le squadre del Soccorso alpino del distretto.
In Val Ridanna
Tragedia in Alto-Adige, una valanga travolge un gruppo di alpinisti: due morti e cinque feriti
La slavina si è staccata 0 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio
E’ di due morti e cinque feriti, di cui tre in gravi condizioni e due lievi, il bilancio definitivo della valanga che ha travolto un gruppo di venticinque scialpinisti in Val Ridanna, in Alto Adige. L’allarme per il distacco, a quota 2400 metri circa, era arrivato intorno a mezzogiorno.
Coinvolti 25 alpinisti
La slavina si è staccata alle ore 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose. Sul posto sono giunti con gli elicotteri gli uomini del soccorso alpino Cnsas, Alpenvereine Guardia di finanza, con delle unità cinofile, come anche i vigili del fuoco della zona. Gli scialpinisti erano muniti di Artva, il dispositivo di localizzazione per trovare i dispersi sotto la neve.
I soccorsi
Il distacco della valanga è avvenuto sulla “Hohe Ferse” (Tallone Grande), montagna di 2.669 metri sul crinale tra la Val Ridanna e la Val di Racines (Flading-Vallettina).
La tragedia di dieci anni fa
Solo pochi giorni fa, il 12 marzo, l’Alto Adige aveva ricordato il decimo anniversario della maxi-valanga di Monte Nevoso, sopra Riva di Tures. Furono sei le vittime della più grave disgrazia sulle montagne altoatesine degli ultimi decenni. Tra le vittime ci furono, un ragazzo di sedici anni, inghiottito dalla valanga davanti agli occhi del papà, una giovane infermiera, un alpinista molto esperto, che aveva scalato addirittura il Manaslu, e il direttore generale della Camera di Commercio del land austriaco Tirolo.
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