Tragedia in Alto-Adige, una valanga travolge un gruppo di alpinisti: due morti e cinque feriti

In Val Ridanna

La slavina si è staccata 0 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio

E’ di due morti e cinque feriti, di cui tre in gravi condizioni e due lievi, il bilancio definitivo della valanga che ha travolto un gruppo di venticinque scialpinisti in Val Ridanna, in Alto Adige. L’allarme per il distacco, a quota 2400 metri circa, era arrivato intorno a mezzogiorno.

Coinvolti 25 alpinisti

La slavina si è staccata alle ore 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose. Sul posto sono giunti con gli elicotteri gli uomini del soccorso alpino Cnsas, Alpenvereine Guardia di finanza, con delle unità cinofile, come anche i vigili del fuoco della zona. Gli scialpinisti erano muniti di Artva, il dispositivo di localizzazione per trovare i dispersi sotto la neve.

I soccorsi

L’intervento di salvataggio è stato coadiuvato da ben cinque elicotteri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. Sul posto la Guardia di finanza e tutte le squadre del Soccorso alpino del distretto.