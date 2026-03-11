Torino, consigliera di Fratelli d’Italia aggredita e lasciata priva di sensi da un occupante abusivo rom (video)

Quartieri fuori controllo

Picchiata e lasciata a terra priva di sensi da un occupante abusivo di etnia rom. È successo a Torino, sempre più tristemente capitale di violenza politica e criminalità. La vittima è un esponente di Fratelli d’Italia, Verangela Marino, capogruppo in circoscrizione 6, molto attiva nel quartiere sui temi della sicurezza contro occupazioni abusive e degrado urbano. L’aggressione è avvenuta mentre la consigliera, come riporta TorinoToday, si trovava davanti al complesso residenziale pubblico di via Ghedini, zona franca in balia di rom, in seguito alla chiamata di un cittadino che le segnalava la presenza di un uomo che stava svuotando i cassonetti della strada. Subito dopo essere arrivata sul posto, come testimoniato da un video, è stata intercettata da un uomo di etnia rom che l’aveva più volte minacciata. Non fa in tempo a scendere dall’auto che viene raggiunta dall’uomo che le si scaglia contro spingendola contro la fiancata dell’auto. La consigliera di FdI prova a reagire ma un pugno la raggiunge al petto e perde conoscenza. Soccorsa dai passanti e portata in ospedale, la donna è stata dimessa con una prognosi di quattro giorni.

Consigliera di FdI aggredita a Torino da un rom

“Mi sono recata lì, come faccio sempre, poiché i residenti mi hanno chiamata perché quell’uomo aveva gettato rifiuti in tutta la strada, svuotando i cassonetti, urlando e sbraitando”, racconta Marino a TorinoToday. “Adesso sono abbastanza provata, è stata un’aggressione brutta e violenta. Ci sto mettendo un po’ ad andare avanti. La cosa più importante, però – insiste l’esponente di FdI – è che quella è una situazione che deve cessare a Regio Parco poiché è del tutto fuori controllo. Tra quelli fuori col camper e quelli dentro i palazzi è davvero insostenibile”. Marino conosce l’aggressore: “È di quelli che stanno nei camper. Mi ha minacciata più volte e da settimane diceva che me l’avrebbe fatta pagare. Lunedì sera era ubriaco e strafatto, sembrava un demonio. Non appena mi ha riconosciuta non ha esitato a colpirmi”. Un’autentica zona franca che il Comune guidato fa finta di non vedere. “I residenti hanno paura di denunciare le intemperanze di questi soggetti – spiega Marino – poiché loro li minacciano di dare fuoco alle loro auto. E a chi mi accusa di essere razzista rispondo che qui ci sono i bambini figli di famiglie marocchine perfettamente integrate che mi chiamano zia, perché anche le loro famiglie subiscono le prepotenze di questi qua. I figli dei rom, invece, non vanno neanche a scuola ma qui gli assistenti sociali non si vedono. E la violenza che hanno fatto a me le loro donne la subiscono tutti i giorni”.

La solidarietà di FdI: episodio gravissimo, c’è un clima intollerante

Immediata la solidarietà di FdI. Roberto Ravello, vicecapogruppo in Regione condanna “la vile aggressione” che dimostra il clima intollerabile che si respira in alcune zone della città. “A lei va la nostra piena solidarietà e vicinanza, sicuri che riprenderà quanto prima la sua battaglia per la legalità. “Se qualcuno pensa che a Torino le occupazioni abusive siano un diritto acquisito o un’opportunità impunita, magari con il tacito nulla osta della sinistra, si sbaglia di grosso. Noi continueremo a stare dalla parte della legalità, dei cittadini onesti che chiedono regole, decoro e sicurezza”.