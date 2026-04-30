La Flotilla parte e si “schianta” subito sul blocco israeliano: droga e preservativi sulle barche (video)

La missione per Gaza

Partiti e subito fermati, nella zona di Creta, come previsto. La Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia di Gaza, ha reso noto che la Marina israeliana ha intercettato 15 di 58 imbarcazioni durante la notte. “Quindici delle nostre imbarcazioni sono state sequestrate: i nostri uomini in mare risultano ancora dispersi”, ha riferito l’organizzazione. La Marina israeliana ha iniziato ieri sera l’intercettazione della flottiglia vicino all’isola greca di Creta, a centinaia di miglia nautiche da Israele. La Marina ha intimato agli attivisti rimasti di tornare indietro o, in alternativa, se trasportano aiuti umanitari, di consegnarli al porto di Ashdod, dove saranno ispezionati prima di poter entrare a Gaza. Se dovessero proseguire, la Marina ha avvertito che verranno fermati.

Flotilla bloccata, a bordo droga e preservativi

“Nel corso di un violento raid in acque internazionali, le forze navali israeliane hanno intercettato, abbordato e sistematicamente neutralizzato diverse imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, protesta l’organizzazione. La Global Sumud Flotilla ha aggiunto che “dopo aver distrutto i motori e i sistemi di navigazione, i militari si sono ritirati, lasciando intenzionalmente centinaia di civili alla deriva su imbarcazioni danneggiate e senza energia, proprio sulla traiettoria di una violenta tempesta in arrivo. Inoltre, le comunicazioni con diverse imbarcazioni sono state interrotte, compromettendo la loro capacità di coordinarsi o di chiedere aiuto”. L’intercettazione- secondo Flotilla – sarebbe avvenuta in acque internazionali, da parte di unità militari che si sono identificate come israeliane. T

Diversa la versione di Israele: il ministero degli Esteri in un post su ‘X’ pubblica un video che, secondo Tel Aviv, sarebbe stato effettuato a bordo di una barca della flotilla. Secondo il ministero “l‘assistenza medica trovata a bordo della flottila sarebbe costituita da preservativi e droga”.

La Marina israeliana, riferisce ‘The Times of Israel’, ha iniziato a intercettare la flottiglia, composta da 58 imbarcazioni, vicino all’isola greca di Creta, questa sera.

Il video delle perquisizioni