Toghe pro-migranti e anti Cpr in Albania, le sentenze le scontiamo noi: 3 clandestini su 10 graziati, tornano e delinquono. I casi

Il danno e la beffa

I dati sui migranti che le toghe hanno rimandato in Italia dai centri in Albania, e che sono tornati a delinquere, li riporta – snocciolati con tanto di evidenze e conseguenze della cronaca – Il Tempo in edicola oggi. Ebbene, in grande sintesi, dall’analisi in oggetto potremmo sin da ora desumere che quanto affermato, dalla premier Meloni in giù, da ministri e parlamentari del governo nelle ultime settimane, non solo è drammaticamente riscontrato dai fatti. Ma che il cortocircuito tra politiche dell’esecutivo sulla gestione dei flussi migratori e lotta all’immigrazione clandestina, e le decisioni di una parte della magistratura, non solo genera un sistema di porte girevoli che inficia la sicurezza; ma suona anche come una beffa.

Toghe pro-migranti e contrari ai Cpr in Albania: il danno e la beffa per i cittadini in un report

E allora vediamoli questi numeri. O meglio: vediamo che fine hanno fatto i migranti fatti uscire dalle toghe contrarie ai centri per i rimpatri dal 15 aprile 2025 a oggi. Partendo da un primo punto: l’analisi dei flussi relativi al Cpr di Gjader, nel periodo compreso tra il 15 aprile 2025 e il 9 marzo 2026, evidenzia una criticità strutturale nel sistema delle convalide giudiziarie. Il dato centrale è il “ritorno nel circuito penale” di una quota significativa di migranti inizialmente trasferiti in Albania. Con un risultato di massima che dice tutto a suon di cifre: 3 clandestini su 10 ri-trasferiti dall’Albania all’Italia, tornano a delinquere.

La statistica dei casi da aprile 2025 a marzo 2026

Su un totale di 248 soggetti rientrati in Italia a causa della mancata convalida del trattenimento da parte dei giudici: un 30% circa è tornato a delinquere o è stato intercettato dalle forze dell’ordine; 22 persone sono state ufficialmente arrestate; 46 soggetti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per vari reati; e solo 9 individui sono stati effettivamente allontanati dal territorio nazionale.

Insomma, fuori dalla griglia matematica, i numeri raccontano un meccanismo di coazione a ripetere ben preciso: quello per cui, non solo tra trattenimenti non convalidati i migranti tornano nel Belpaese (e come scrive il quotidiano capitolino: «Non restano nei centri, non vengono espulsi»), ma si conferma un trend già rilevato nel bilancio a fine 2025 (dal 15 aprile 2025 al 31 dicembre 2025), in cui si segnala che su 174 rientrati si erano registrati 21 arresti e 31 segnalazioni, mantenendo costante la soglia del 30% di recidiva immediata. E il risultato, tra riscontri e raffronti, è sempre lo stesso: i clandestini “graziati” ritornano. E pure liberi di delinquere.

Le toghe li “graziano” e i migranti tornano a delinquere. La tipologia dei reati

Non si tratta di semplici irregolarità burocratiche. I soggetti “liberati” dalle decisioni dei tribunali (spesso basate sulla classificazione dei Paesi d’origine come “non sicuri”) si sono resi protagonisti di: 1) reati contro la persona e il patrimonio, ossia furti, occupazioni abusive e aggressioni. 2) Allarme sociale, traduzione generica di reati come spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni in presenza di minori. 3) Episodi di cronaca che vanno dai casi di assalti a farmacie, violenze sui treni e minacce a mano armata.

Toghe pro-migranti e clandestini liberi di delinquere: non che le cose vadano meglio nei Cpr di casa nostra

Non solo. Perché mutando più che l’ordine dei fattori, il luogo geografico, il prodotto non cambia. Sì, perché il fenomeno non riguarda solo l’Albania. Nei centri di permanenza per il rimpatrio situati in Italia, la situazione non solo è speculare ma, per certi versi, appare persino più acuta. Il che, tradotto e argomentato dai numeri, si legge con il dato esemplificativo secondo cui, nel solo mese di gennaio 2025, l’80% dei 60 soggetti dimessi dai Cpr presenti in Italia è stato denunciato o arrestato nei mesi successivi per reati contro la persona e contro il patrimonio. Scrive a riguardo Il Tempo: «Aggressioni, furti, spaccio e violenze a pubblico ufficiale hanno scandito il ritorno sul territorio di soggetti già fermati».

I casi rilanciati dalla cronaca, dal cittadino marocchino a quello cubano che…

E la cronaca, sulla vexata quaestio, restituisce casi a mazzi. Come quello del cittadino marocchino, uscito dal Cpr, che ruba un’auto, assalta una farmacia e fugge forzando posti di blocco. E che alla fine delle scorribande criminali viene fermato a Trento dopo aver aggredito un capotreno. O come quello di un immigrato cubano noto pusher. Il quale, non contento di aver occupato un appartamento a Roma e di perseguitare i condomini, ha chiuso il cerchio con un arresto per furto d’auto. E potremmo andare avanti ancora un bel po’, e approdando sempre allo stesso finale: quello dettato da un reinserimento immediato di soggetti con profili di pericolosità sociale nel tessuto sociale italiano, con una possibilità di allontanamento effettivo che resta ferma a percentuali marginali.