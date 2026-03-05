Migranti, Piantedosi snocciola i numeri di un successo malgrado i buonisti di sinistra: -40% di sbarchi, +26% di rimpatri

Realtà contro ideologia

Migranti, governo e Viminale – capitanato dal ministro Piantedosi – avanti tutta. I numeri non mentono e, per la sinistra dell’accoglienza indiscriminata, sono un risveglio amarissimo dal sogno degli arrivi incontrollati e dell’ospitalità coatta riservata – con divieto di trasferimento nei centro in Albania grazie alle sentenze delle toghe pro-immigrazione tout court – e garantita finanche a criminali e stupratori “intoccabili”.

Migranti, Piantedosi: «Da inizio anno -40% sbarchi»

Eppure, a dispetto della ideologia eretta a dogma politico nelle piazze come in Parlamento, il ministro dell’Interno durante il question time al Senato ha ufficialmente argomentato a suon di cifre e riscontri operativi il successo della linea di governo. Blindato la strategia dell’esecutivo Meloni con dati che certificano un’inversione di tendenza storica: gli sbarchi crollano e i rimpatri decollano.

Nel dettaglio: per quanto riguarda la lotta all’immigrazione illegale «i dati aggiornati a ieri sugli sbarchi dall’inizio dell’anno fanno registrare il valore più basso dall’entrata in carica di questo governo. Quest’anno stiamo registrando una riduzione del 40 per cento rispetto agli ultimi due anni, durante i quali avevamo già registrato un trend in diminuzione del 37 per cento in confronto all’anno precedente al nostro insediamento», ha spiegato il numero uno del Viminale rispondendo al question time al Senato e snocciolando i dati.

Cifre che non solo danno ragione all’esecutivo sulla rota intrapresa in materia di controllo dei flussi migratori e di argine all’immigrazione clandestina, ma che, come ha sottolineato lo stesso Piantedosi, «alla luce di questi elementi e dei dati appena riferiti» si è autorizzati a sostenere e rilanciare che «la sola conclusione possibile è che il governo proseguirà con determinazione la strada intrapresa per garantire legalità e sicurezza ai cittadini».

Il minimo storico degli arrivi

In sintesi allora: dall’inizio dell’anno, il flusso di immigrati irregolari ha fatto registrare una riduzione del 40% rispetto al biennio precedente. Si tratta del valore più basso dall’insediamento dell’attuale esecutivo. Un risultato che non è figlio del caso, ma di una determinazione politica che ha già visto un calo costante del 37% rispetto agli anni bui delle gestioni targate Pd-Cinque Stelle. La ruota ha girato e la tendenza è stata invertita. Ossia: i confini italiani non sono più il colabrodo d’Europa.

Rimpatri record: +26% da inizio anno. E l’obiettivo punta a oltre 10mila nel 2026

Non solo. Perché non c’è solo il blocco delle partenze, ma anche la fermezza sulle espulsioni. I rimpatri sono cresciuti costantemente del 15% ogni anno, subendo un’ulteriore impennata del 26% dall’inizio del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. «L’anno scorso siamo arrivati a circa 7mila rimpatri. E quest’anno contiamo di superare la soglia dei 10mila. Livelli considerati irraggiungibili per il passato», ha rivendicato con orgoglio Piantedosi in aula. Che dopo aver illustrato i dati, ha commentato a margine: «Ricordo anche che, negli ultimi tre anni, grazie anche alla collaborazione dell’Italia con Libia, Tunisia e Algeria, sono stati operati 81mila rimpatri assistiti con l’ausilio dell’Organizzazione Internazionale per la Migrazione», ha detto il ministro.

Migranti, sicurezza e Cpr: la realtà di Piantedosi che sfata il mito dell’ideologia buonista

«E ora – ha quindi proseguito – puntiamo a rafforzare i rimpatri volontari assistiti anche dall’Italia. Così come all’ampliamento della rete dei Cpr, visto che dei reati commessi in Italia il 35% risulta ascrivibile a cittadini stranieri, con punte più alte che raggiungono il 48 per cento a Bologna; il 54% a Firenze; e il 55% a Milano»: città, non a caso, spesso amministrate da giunte che osteggiano la costruzione dei Centri per il rimpatrio (Cpr). «Ecco perché – ha asserito non a caso Piantedosi – stiamo pianificando una progressiva estensione della rete dei Cpr, a partire dai territori in cui ce ne è più bisogno».

La rotta, insomma, è tracciata: meno retorica umanitaria di facciata e più legalità e sicurezza per i cittadini. La stagione dell’accoglienza indiscriminata e selvaggia è definitivamente archiviata.