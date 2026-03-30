Terrorismo: arrestato un 17enne pescarese. Trovati manuali per costruire armi

Ordinanza del GIP minorile

Tra il materiale sequestrato ci sono anche documenti tecnici su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose e vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali. Altre sette perquisizioni nei confronti di minorenni nelle provincie di Teramo, Perugia, Pescara, Bologna e Arezzo

Ordinanza di custodia cautelare, con successivo trasferimento presso un Istituto penale minorile, per un diciassettenne pescarese domiciliato nella provincia di Perugia. Emesso dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila su richiesta della Procura per i Minorenni, il provvedimento è stato eseguito nelle prime ore dell’alba nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio.

Indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere

Il minore è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura Minorile di L’Aquila, ha permesso di contestare al giovane il reperimento e la diffusione di manuali contenenti istruzioni dettagliate per la fabbricazione di congegni bellici e armi da fuoco. Tra il materiale sequestrato ci sono anche documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, nonché vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali, il tutto inserito in una chiara cornice di finalità terroristica.

Armi con tecnologia 3D

Nello specifico mostrano un profilo di rilevante pericolosità le informazioni detenute in ordine al reperimento di armi, alla loro fabbricazione con tecnologia 3D e alla preparazione del Tatp (perossido di acetone), sostanza nota per l’estrema facilità di sintesi e già impiegata nelle stragi di Bruxelles e Parigi, soprannominata la ”madre di Satana”.

Contatti col vertice del gruppo telegram ”Werwolf Division”

Le indagini hanno documentato i contatti tra il minore e il vertice del gruppo Telegram denominato ”Werwolf Division”, incentrato su contenuti e narrazioni legati alla supposta superiorità della ”razza ariana”, nonché sulla costante glorificazione di mass shooters quali Brenton Tarrant, autore degli attentati alle moschee di Christchurch avvenuti il 15 marzo 2019, e Anders Behring Breivik, autore degli attentati avvenuti a Oslo e Utoya il 22 novembre 2011, elevati a ”santi” per incentivare l’emulazione. È emerso inoltre l’esplicito intento di compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine High School (20 aprile 1999), seguita dal proprio suicidio.

Perquisizioni per altri sette minori

Oltre all’ordinanza di custodia cautelare al diciassettenne, sono state effettuate inoltre sette perquisizioni locali, personali e informatiche nei confronti di altrettanti minorenni nelle provincie di Teramo, Perugia, Pescara, Bologna e Arezzo. Gli stessi sono indagati in quanto ritenuti autori di condotte inquadrabili ex art. 604 bis c.p. Tutti i minori appaiono: inseriti in un ecosistema virtuale transnazionale, composto da gruppi e canali social di matrice neonazista, accelerazionista e suprematista e particolarmente sensibili alla carica istigatoria del materiale ideologico condiviso e alla fascinazione per la violenza e l’estremismo.

Indagine avviata a ottobre

L’indagine, avviata nel mese di ottobre 2025 dalla Sezione Anticrimine di L’Aquila, è stata originata dalla pregressa attività antiterrorismo (indagine ”Imperium”) conclusa nel luglio 2025 dalla Sezione Anticrimine Carabinieri di Brescia e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di quel capoluogo, nell’ambito della quale venne perquisito anche il minore coinvolto nell’esecuzione della misura cautelare.