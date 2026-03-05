Tajani e Crosetto alla Camera: “C’è il rischio di allargamento del conflitto”. Il governo: “Gli Usa hanno agito fuori dal diritto internazionale”

Le comunicazioni alla Camera

Nuova audizione di Antonio Tajani e Guido Crosetto alla Camera con un avvertimento. ”C’è un concreto rischio dell’allargamento del conflitto” in Medio Oriente, dopo l’operazione israelo-americana contro l’Iran e la successiva rappresaglia iraniana, ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri riferendo all’aula di Montecitorio, Camera, insieme a quello della Difesa, sugli sviluppi della crisi in Iran e nel Golfo.

“Evoluzione non positiva, colpito anche l’Azerbaigian che non partecipa al conflitto”

Poi la rassicurazione: ”Voglio ribadire in quest’aula che l’Italia non è in guerra con nessuno e non sarà in guerra con nessuno. L’essenza della nostra politica estera è parlare con tutti senza rinunciare mai ai nostri valori”.

”Nelle ultime ore c’è un’evoluzione non positiva” del conflitto in corso in Medio Oriente, con ‘‘l’Iran che conduce attacchi indiscriminati” di rappresaglia, ”stamane anche contro l’Azerbaigian”, ha aggiunto Tajani, “il governo continuerà a impegnarsi, in stretto raccordo con i partner europei con i quali sono in costante contatto e con gli attori della regione, per allentare le tensioni, prevenire un ulteriore allargamento del conflitto e favorire ogni iniziativa utile alla de-escalation”.

“Diecimila italiani aiutati a lasciare le aree a rischio”

Il ministro ha poi riferito sulla situazione dei tanti italiani nell’area: “Sono quasi diecimila gli italiani aiutati a lasciare le aree a rischio. Anche stamattina sono rientrati circa 200 italiani con fragilità”, ha aggiunto Tajani spiegando che ”il governo sta lavorando senza sosta per seguire i nostri connazionali nella regione”. “La gravità della situazione richiede a tutti noi, governo e parlamento, un’assunzione di responsabilità condivisa”, ha continuato Tajani, spiegando che “il governo è pronto a intervenire anche sul fronte economico per mitigare l’impatto di questa crisi che purtroppo già visibile”.

”Preoccupa il blocco dello stretto di Hormuz, punto di passaggio vitale per gli approvvigionamenti energetici globali”, ha aggiunto Tajani affermando che ”i prezzi del petrolio e del gas hanno già fatto registrare rialzi significativi” e ”i premi assicurativi sulle rotte marittime sono aumentati”. Tajani ha aggiunto che ”le conseguenze delle tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di pesare anche sui prezzi di molte materie prime e su quelle di grano e cereali”.

Tajani ha poi dichiarato che ”la scomparsa di Khamenei apre la possibilità di un nuovo Medio Oriente basato sulla pace e sul dialogo. Ne ho parlato con Rubio”. E proprio sul colloquio con il segretario di Stato americano: “ho ribadito il rispetto degli accordi bilaterali esistenti tra Italia e Stati Uniti. Rubio ha confermato che la durata della crisi dipenderà dalle decisioni che verranno prese da Teheran e dalle dinamiche interne al regime”.

“Gli attacchi dell’Iran si sono concentrati su Paesi che non partecipano alla guerra”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran ha invece sottolineato nel suo intervento l'”evoluzione di questa guerra, molto diversa da quella che era stata precedentemente. Basti pensare – ha spiegato – che hanno subito molti più attacchi gli Emirati che non Israele. Gli attacchi dell’Iran si sono concentrati su paesi che non partecipano alla guerra. Non può colpire con i droni Israele, perché la distanza e il tempo di percorrenza dei droni consentirebbero facilmente di essere intercettati, e quindi sta colpendo le nazioni vicine, dimostrando di avere una strategia completamente diversa da quella dell’altra volta, che è quella di creare caos, creare delle complessità economiche”.

Crosetto: “Gli Usa hanno agito fuori dal diritto internazionale”

“La preoccupazione”, ha spiegato Crosetto, “è che questi attacchi, che sono stati fermati, hanno colpito basi europee e basi Nato, come Turchia e Cipro. In tutti e due i casi, qualora, e non è stato ritenuto così, si trattasse di un vero e proprio attacco contro quelle nazioni da una parte l’articolo 5 della Nato dalle 7 dell’Unione europea, ci obbligherebbe a essere al loro fianco. Ma il tema più grande della preoccupazione è che in questa crisi se ne possono innestare e alimentare altre, quelle in corso, come quella in corso sul fronte est”. Il ministro della Difesa ha poi stroncato gli attacchi della sinistra che non hanno fatto altro che accusare il governo di non prendere posizione sull’intervento americano in Iran. Crosetto ha chiarito: “Certo che è stata al di fuori delle regole del diritto internazionale”, ha risposto il ministro nella sua replica alla Camera. “L’attacco israeliano è partito nel momento in cui la posizione di Khamenei è diventata nota: è una guerra che è partita all’insaputa del mondo e che ora ci si trova a gestire – ha aggiunto -. Il problema nostro è gestire le conseguenze di una crisi che è esplosa e che non abbiamo voluto”.

Crosetto: “Possiamo aspettarci di tutto”

“A oggi non c’è un tema di basi da concedere, qualora dovessero emergere domande di questo tipo chiaramente saremmo qua, ma a oggi non è successo”, ha sottolineato il ministro della Difesa, “l’Italia non è in guerra e non è stata coinvolta. Sta cercando di gestire e mitigare in stretto accordo con le nazioni amiche, le conseguenze di un conflitto preoccupante e dirompente”.

“Alla luce di quanto accaduto in Turchia e Cipro, ho dato mandato e chiesto al capo dello Stato Maggiore della Difesa di innalzare a livello massimo il livello di protezione della rete di difesa aerea e anti balistica nazionale in coordinamento con gli Alleati e la Nato perché, quando dico che di fronte a una reazione sconsiderata possiamo aspettarci di tutto, tutto può essere aspettato”, ha annunciato Crosetto, che ha poi rivelato che “con Spagna, Francia, Olanda, noi nei prossimi giorni manderemo assetti navali a protezione di Cipro”. Nel pomeriggio la risoluzione di maggioranza sull’Iran ha ottenuto il via libera dall’aula della Camera con 179 sì, 100 no e 14 astenuti.