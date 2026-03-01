L’Iran ha lanciato due missili balistici in direzione dell’Europa: intercettati prima dell’impatto su Cipro

L'annuncio di Londra

Il segretario alla Difesa britannico, John Healey, ha reso noto che l’Iran ha lanciato due missili in direzione dell’isola di Cipro, dove si trovano basi militari del Regno Unito. “Siamo abbastanza sicuri che l’obiettivo non fossero le nostre basi”, ha detto Healey, secondo quanto riferito dal sito dell’Independent.

Il segretario alla Difesa ha aggiunto che “ciò dimostra quanto indiscriminata” sia la rappresaglia iraniana. Ieri il primo ministro britannico, Keir Starmer, aveva dichiarato che aerei britannici erano “in volo” in Medio Oriente “come parte di operazioni difensive regionali coordinate per proteggere il nostro popolo, i nostri interessi e i nostri alleati”.

L’Europa come bersaglio collaterale degli attacchi iraniani

Healey ha aggiunto che circa 300 militari britannici si sono trovati vicini agli obiettivi degli attacchi iraniani in Bahrein. “Alcuni di loro erano ad alcune centinaia di metri dagli attacchi missilistici”, ha detto. Gli aerei dell’Aeronautica militare del Regno Unito volano nei cieli del Medio Oriente in funzione difensiva, per abbattere missili o droni diretti verso alleati come Qatar e Cipro.

Alcuni dettagli vengono forniti da Cyprus mail: “Domenica 1 marzo 2026, l’Iran ha lanciato due missili balistici diretti verso le basi britanniche di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, intercettati prima dell’impatto. Il Segretario alla Difesa britannico, John Healey, ha confermato che non è chiaro se le basi fossero l’obiettivo deliberato, mentre le forze britanniche rimangono in massima allerta”.

Intervistato dall’emittente “Sky News”, se Londra possa passare a operazioni offensive, Healey ha risposto ribadendo quanto detto già ieri dal primo ministro, Keir Starmer: “Non abbiamo preso parte agli attacchi”. “Stiamo concentrando gli sforzi sulle azioni difensive. Lo abbiamo fatto fin dall’inizio, e abbiamo trasferito radar, aerei e altri sistemi d’arma aggiuntivi a Cipro e in Qatar. Stiamo volando, mentre parliamo, questo fine settimana come parte di un coordinamento regionale. E tutte le nostre azioni sono volte a difendere gli interessi del Regno Unito e i suoi alleati”, ha spiegato il ministro. Sulla possibilita’ che il Regno Unito possa essere coinvolto in un attacco diretto all’Iran insieme ai suoi alleati, Healey ha insistito di non voler “fare speculazioni”. “Non vi aspettiate che lo faccia su una situazione ipotetica o su potenziali discussioni e operazioni”, ha aggiunto.