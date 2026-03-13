Starmer in difficoltà per gli Epstein files: la pubblicazione delle chat di Mandelson porterà a nuove dimissioni?

Nuovi rischi per il governo

Keir Starmer non è in difficoltà solo nella gestione dell’economia e della politica interna, oltre che estera, della Gran Bretagna. Quando i messaggi su Whatsapp di Peter Mandelson saranno pubblicati, per alcuni dei suoi esponenti potrebbe essere la fine. L’e ambasciatore britannico, da qualche mese, è stato travolto dagli scandali degli Epstein files. Secondo alcuni alti funzionari dello Stato che hanno parlato con il Guardian, il rischio è che a breve possano arrivare le dimissioni di altri politici noti nelle schiere dei socialdemocratici. Giovedì, il primo ministro si è scusato nuovamente per aver gestito in modo sbagliato la nomina di Mandelson: «Sono stato io a commettere un errore e sono io che chiedo scusa alle vittime di Epstein».

Starmer in difficoltà dopo gli Epstein files: saranno pubblicati i messaggi Whatsapp di Mandelson

Il contenuto dei messaggi dell’ex braccio destro di Starmer non sarà pubblicato prima di alcune settimane, dal momento che le corrispondenze verrano esaminate dalla Commissione per l’intelligence e la sicurezza, composta da alcuni membri del Parlamento e della Camera dei Lord. A loro spetterà il compito di valutare, per ragioni di sicurezza nazionale, quali di questi messaggi possano essere diffusi. La pubblicazione è stata richiesta con una mozione approvata dai conservatori, dopo il licenziamento di Mandelson a solo nove mesi dal suo incarico di ambasciatore negli Usa, in seguito alla scoperta dei suoi legami con Jeffrey Epstein.

Mandelson è stato arrestato con l’imputazione di cattiva condotta nell’esercizio di una carica pubblica, visto che alcune e-mail provenienti dai file Epstein del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbero dimostrato che aveva inoltrato informazioni riservate a Epstein mentre era segretario alle imprese nel governo di Gordon Brown. Eppure l’ex esponente laburista aveva negato qualsiasi illecito.

Ci saranno nuove dimissioni…

I funzionari ritengono che alcuni degli scambi che saranno resi pubblici nella prossima tranche dei file Mandelson saranno abbastanza dannosi per provocare altre dimissioni. Inoltre, a tutti i ministri di alto livello, ai funzionari pubblici e ai consiglieri speciali è stato richiesto di far analizzare i propri messaggi telefonici, compresi quelli di coloro che non fanno più parte del governo, come l’ex vice primo ministro Angela Rayner, l’ex capo di gabinetto del primo ministro Morgan McSweeney e l’ex direttore della comunicazione Matthew Doyle.