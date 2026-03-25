Silvestri (M5s), coatto unico alla Camera: “Mi fa godere vedervi schiumare” (video). Se questa è l’opposizione

Indegna provocazione

“Bisogna saper perdere”, cantavano i Rokes, ma “bisogna anche saper vincere”, ammesso e non concesso che la vittoria del No sia stata una vittoria partitica. Qualcuno lo spieghi a Francesco Silvestri, già capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e nuovo campione della sguaiataggine pentastellata.

Il suo intervento di mercoledì 25 marzo passerà alla storia della vita repubblicana al pari degli strilli di Paola Taverna e delle russate di Vito Crimi: esempi di grande spessore, come quello che potete vedere nel video pubblicato dall’agenzia vista.

La sguaiataggine di Silvestri: il livello è rasoterra

“Un aspetto personale, non so quanto c’entri col richiamo al regolamento: ma vedervi così mi fa veramente godere, vedervi schiumare in questa maniera. Vedervi schiumare e insultare così è veramente una grande soddisfazione”, così Francesco Silvestri intervenendo in Aula alla Camera tra le risate sguaiate dei compagni di partito e gli sguardi.

Silvestri a livello da Taverna

Di grillini che volevano insegnare l’arte di governo e la democrazia al popolo italiano ne sono passati parecchi sotto i ponti della politica e sappiamo tutti che fine hanno fatto. L’ultima smargiassata di Silvestri gli porterà probabilmente i likes dei suoi seguaci, ma fotografa alla perfezione il livello di una parte non marginale dell’opposizione. Rasoterra.