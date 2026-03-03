Sicurezza degli italiani e dossier energetico, Meloni presiede due vertici con Tajani e Crosetto

Iran e crisi in Medioriente

In cima alle priorità del governo la sicurezza degli italiani nelle aree colpite dalla rappresaglia iraniana e il dossier energetico. Palazzo Chigi è al lavoro costante per monitorare l’evoluzione della crisi dopo gli attacchi di Israele e Usa e le reazioni di Teheran. La premier Giorgia Meloni con un post ha aggiornato sugli ultimi appuntamenti. “Ho presieduto due riunioni di governo dedicate agli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Al primo incontro – riferisce la presidente del Consiglio – hanno partecipato il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari”.

Il vertice si è focalizzato sugli ultimi sviluppi della crisi, “con particolare attenzione alle misure per assistere e garantire la sicurezza dei cittadini italiani presenti nelle aree coinvolte, ribadendo il massimo impegno dell’esecutivo”. Nel secondo incontro “a cui si sono aggiunti gli amministratori delegati di Eni Claudio Descalzi e di Snam Agostino Scornajenchi, abbiamo inoltre affrontato il tema della sicurezza energetica”, conclude Meloni, “con un’analisi dell’impatto attuale e potenziale delle ostilità sui mercati dell’energia e sull’economia, nonché delle possibili azioni di mitigazione che il governo potrebbe adottare nel breve e medio periodo”.