Sanremo 2026: i Conti tornano (per la finale quasi il 70% di share). Il successo di un Festival formato famiglia

Finale con ascolti record

Sanremo 2026 chiude in bellezza totalizzando, in occasione della serata finale, una media di ascolti del 68,8% con 11 milioni e 22 mila spettatori. Terzo miglior risultato di share da oltre 25 anni. Un grande risultato per la Rai e per Carlo Conti in quello che sarà ricordato come il Festival della famiglia.

Una definizione valida non solo per il meritato trionfo del nazional-pop di Sal Da Vinci” con “Per sempre sì” che racconta di un matrimonio con tanto di promessa in chiesa: “Io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te. Da qui sarà per sempre sì”. Intanto perché sul matrimonio c’era un’altra canzone “Ora e sempre”, di un elegante pop scritta da Raf assieme al figlio Samuele (e la figlia Bianca ha ballato sul palco venerdì mentre il padre duettava con The Kolors). Sal Da Vinci e Raf due artisti con una famiglia ben salda alle spalle, festeggiando rispettivamente 34 anni e 30 anni di matrimonio, affrontando e superando insieme anche le difficoltà della vita.

Inoltre Francesco Renga si è fatto aiutare dalla figlia Iolanda per la canzone “Il meglio di me”.

Gianni Morandi è salito sul palco a sorpresa per cantare “Vita” assieme al figlio Tredici Pietro, sollevando la polemica di un altro padre, Alessandro Gassmann al quale non è stato consentito di presentare la fiction sull’avvocato Guerrieri perché in gara c’era il figlio Leo Gassmann. Il terzo figlio d’arte in gara LDA (Luca D’Alessio, figlio di Gigi) invece si è portato il cugino Francesco come direttore d’orchestra

Da Sal Da Vinci a Serena Brancale: festival formato famiglia

Passiamo poi alla figura della mamma. Bellissima e struggente “Qui con me” scritta da Serena Brancale (non premiata dalle giurie che l’hanno relegata al nono posto) per la mamma scomparsa alcuni anni fa. Serena si è fatta accompagnare come direttore d’orchestra dalla sorella Nicole ed entrambe hanno finito la canzone in lacrime.

Sayf nella serata dei duetti era accompagnato sul palco dalla mamma come corista e l’altra corista era la mamma di un suo musicista. Inoltre nella finale mentre cantava il verso “Figli di nostra madre” si è avvicinato alla mamma, seduta in prima fila, l’ha presa per mano e l’ha portata sul palco.

Nella serata finale anche Samurai Jay è andato a prendere la mamma in platea e l’ha portata sul palco.

Francesca Lollobrigida, una mamma d’oro

Se poi aggiungiamo le polemiche per la definizione di “mamma d’oro” usata da Carlo Conti per Francesca Lollobrigida due medaglie d’oro nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il quadro si fa più completo, oltre alle immagini della moglie di Carlo Conti sempre presente in prima fila e puntualmente destinataria di battute da parte del marito conduttore.

Insomma un Festival della famiglia che però ha offerto anche altro a partire da “Stella stellina” di Ermal Meta, filastrocca per ricordare una bambina palestinese uccisa a Gaza. L’esibizione di Achille Lauro con “Perdutamente” per ricordare i ragazzi morti a Crans Montana la notte di Capodanno. Laura Pausini con il Coro dell’Antoniano per “Heal the world”.

Ma 30 canzoni sono davvero troppe…

Troppe 30 canzoni anche se ha offerto qualcosa di interessante come “Che fastidio” di Ditonellapiaga, “Tu mi piaci tanto” di Sayf , “Prima che” di Nait, “Resta con me” delle Bambole di Pezza ma anche “Avvoltoi” di Eddie Brock arrivata ultima (ingiustamente a nostro giudizio, ma arrivare ultimi è un po’ come arrivare primi, potrà sempre essere ricordato quasi come un titolo di merito).

Ha confermato Arisa “Magica favola”, Malika Ayane “Animali notturni”, Francesco Renga “Il meglio di me” e incoronato una diva come Patty Pravo con la sua “Opera”. Si sono fatti onore anche Fedez e Marco Masini con “Male necessario”, dati per favoriti ma spesso a Sanremo chi entra papa esce cardinale.

Grande spettacolo di musica la serata delle cover con alcune esibizioni che resteranno nella storia della musica come Dargen D’Amico con Pupo con “Su di noi” in una versione contro la guerra che sarà inciso col titolo “Il giorno dell’armistizio” oppure Bambole di Pezza con Cristina D’Avena per una versione rock di “Occhi di gatto” e anche le polemiche forzate sul bacio scambiato da Levante e Gaia alla fine de “I maschi”.

Ecco di polemiche ce ne sono state poche e forse questo non ha giovato sul piano degli ascolti con 3 milioni in meno alla prima serata rispetto al 2025, successivamente scesi e due. Più di 10 milioni di telespettatori comunque un risultato di cui ci può accontentare per questo “Sanremo formato famiglia”.