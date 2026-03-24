Rischio botulino per la mousse al salmone, Eurospin ritira un lotto: l’allarme del ministero della Salute

Ecco il nome del marchio

A causa del rischio botulino per un lotto di confezioni di mousse al salmone col marchio Land, Eurspin è stato costretto a ritirare i prodotti dal mercato. Anche il ministero della Salute ha comunicato il pericolo microbiologico, pubblicando alcune informazioni utili sul proprio sito per riconoscere l’articolo. L’allarme europeo è stato lanciato dal Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, del dipartimento di Prevenzione dell’ulss 6 euganea, a seguito dei monitoraggi di routine effettuati nel padovano. I controlli avevano sottolineato un possibile rischio alimentare microbiologico in una confezione di mousse di salmone e il supermercato Eurospin ha ritirato dal commercio tutto il loto in ogni punto vendita. C’è un’altra informazione importante che è stata recapitata agli acquirenti: chiunque abbia comprato la mousse è invitato a controllare il numero del lotto sulla confezione e a non consumarlo, restituendolo al supermercato per il rimborso o la sostituzione.

Rischio Botulino, Eurspin ritira confezioni di mousse al salmone: l’allarme del ministero

Come ha scritto il ministero della Salute sul sito, i lotti sono stati prodotti dal marchio Exquisa e provengono dallo stabilimento di Buchloe, in Germania. Il marchio di identificazione dello stabilimento è: DE BY 77706 EG. Sull’indice del lotto di produzione e sulla data di scadenza del richiamo ministeriale c’è la stessa data, ossia 20/05/2026. Invece, la denominazione di vendita è “Mousse con salmone 135 g”, numero che indica il volume in grammi del prodotto pericoloso. Il motivo del richiamo è piuttosto chiaro, a causa della «Possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche».