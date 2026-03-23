Referendum, vince il No: a Napoli i magistrati cantano “Bella Ciao” e gridano “Chi non salta è Meloni” (video)

La procura di Gratteri

Si canta ‘Bella ciao‘ nella saletta dell’Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. Stanno arrivando bottiglie di champagne per brindare. Tra i presenti il procutatore generale presso la Corte d’Appello Aldo Policastro, in prima linea nella battaglia per il No. Il procuratore Nicola Gratteri è invece nel suo ufficio, al lavoro da stamattina.

Le toghe rosse esultano: cantano Bella Ciao dopo il referendum

Policastro, protagonista di una forte polemica con il ministro Nordio, è stato accolto al suo arrivo al grido di “Aldo, Aldo” ed è ora al centro dei festeggiamenti insieme con Ettore Ferrara, presidente del comitato napoletano per il No dell’Anm. Nella saletta c’è un computer con il quale si stanno seguendo i dati dello scrutinio.

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I Collettivi annunciano manifestazioni in decine di piazze d’Italia

Collettivi annunciano manifestazioni in tutto il Paese. Sulle pagine social di gruppi come Potere al Popolo vengono diffusi cartelli con la scritta: “Ha vinto il no! Meloni dimissioni”. Al momento sono state organizzate manifestazioni (oggi, dalle 18) a: Bologna, Brescia, Caserta, Cuneo, Grosseto, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Verona.

“Pensiamo che sia utile che verso le 18-18:30 tutti quelli che hanno voglia di festeggiare assieme a noi a piazza Barberini, in modo da dare visibilità anche nazionale a questa importante giornata democratica. È davvero una bella giornata. Credo sia il modo migliore per dire che è iniziata una nuova prima nel nostro Paese”. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini nel corso della conferenza stampa di commento del voto sul Referendum sulla giustizia.