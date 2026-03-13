Referendum, quattro gatti all’adunata delle toghe del “No” con Bersani. Il video del clamoroso flop in sala

Magistratura Democratica

Eravamo quattro amici al bar, che non volevano cambiare il mondo e neanche la Costituzione. Gino Paoli l’avrebbe raccontata così, ma c’è poco da scherzare. Il bar era un importante convegno organizzato ieri a Roma dalla componente più di sinistra del mondo giudiziario, Magistratura Democratica, al quale si sono presentati in pochi, in pochissimi, nonostante il richiamo, si fa per dire, dell’ex segretario del Pd Pierluigi Bersani, intervenuto a platea semivuota. “Il Foglio“, oggi, ha raccontato non senza ironia questa fallimentare prova di forza, a pochi giorni dal voto e con un uditorio particolarmente nutrito ed agguerrito sul fronte del No alla riforma della giustizia. Nel video a seguire, le immagini un po’ malinconiche della platea semisederta del Nuovo Cinema Aquila di Roma.

Toghe per il No, il flop del convegno di Magistratura Democratica nel video

“Queste voci hanno dato vita a una commemorazione funebre preventiva per la Costituzione, stravolta dal governo a colpi di maggioranza, e per la magistratura, che perderà la sua autonomia e indipendenza…”, ha scritto Il Foglio, elencando i vip chiamati alla testimonianza di fede politica, tra cui l’ex magistrato Franco Ippolito, tra i fondatori di Md, Franco Grillini, presidente onorario di Arcigay, don Luigi Ciotti e Dacia Maraini. Come dimenticare – fa notare Ermes Antonucci – il mitico giurista per caso Pif. “Spazio anche, di nuovo, al video di Pif, lo stesso pubblicato un mese fa, incentrato su argomenti altissimi, come ‘l’Ungheria è bella ma non ci vivrei…”. Ma strappare sorrisi, in quella sala malinconica, non era facilissimo, e qualcuno ha preferito puntare tutto sui più sobri sbadigli.