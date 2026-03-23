Referendum, dalla Meloni l’appello al voto: “E’ importante partecipare. Alta affluenza? Ottima notizia” (video)

Urne chiuse alle 15

Urne aperte fino alle 15 per votare per il referendum sulla giustizia. Ieri si è registrata un’affluenza record che alle 23 si è attestata al 46,07%. Al referendum costituzionale del 2020, sulla riduzione del numero dei parlamentari, l’affluenza, alle 23, era stata del 39,37%. A mettere il turbo alla partecipazione al stato è stato in particolare il Centro Nord. Pronta per il voto. Guardando alle regioni, l’affluenza è a macchia di leopardo. Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Umbria e Veneto sono sopra il 50%. Restano indietro le Regioni del Sud, a partire da Sicilia, Sardegna, Calabria e Campania, Puglia, Basilicata, Molise sotto il 40%. Secondo i dati del ministero dell’Interno, all’ultimo Referendum costituzionale nel 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari, alle ore 23, aveva votato il 39,37%. Alla tornata per i Referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro dello scorso anno, il primo giorno si era recato alle urne intorno al 23% degli aventi diritto. Questo il dettaglio: Abruzzo 46,56% Basilicata 39,88% Calabria 35,70% Campania 37,78% Emilia Romagna 53,70% Friuli Venezia Giulia 48,55% Lazio 48,23% Liguria 48,18% Lombardia 51,83% Marche 49,41% Molise 39,78% Piemonte 48,94% Puglia 39% Sardegna 39,09% Sicilia 34,94% Toscana 52,49% Trentino Alto Adige 41,34% Umbria 50,11% Valle d’Aosta 44,25% Veneto 50,55%.

Referendum, l’ultimo appello della Meloni

Stamane la premier Giorgia Meloni, che ha votato al seggio della Scuola Primaria Rosalba Carriera, in zona Spinaceto, che si trova nel quadrante sud di Roma, ha pubblicato su X una foto nella quale rivolge un appello al voto: “Ricordate: c’è tempo fino alle 15 di oggi per recarsi al seggio. Partecipare è importante”. Poi, al seggio, ha commentato: “L’affluenza è una buona notizia, in generale la democrazia è una buona notizia”.

“‘Partita finisce quando arbitro fischia’, diceva sempre il grande Vujadin Boškov. Si vota anche oggi, fino alle 15!”, ha invece scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“A chi dedico questo voto? Lo dedico alle decine di migliaia di italiani ingiustamente indagati, processati e incarcerati, da innocenti, senza che nessuno abbia pagato per queste vite rovinate”, sono invece le parole di Matteo Salvini, che ha votato ieri.