Al peggio non c'è mai fine

Ci risiamo, ancora una volta qualcuno ha deciso di agitarsi sui social e di intimidire un personaggio politico per il suo cognome. È il turno di Rachele Mussolini, che porta il cognome del duce e che quindi, secondo le intuizioni di qualcuno, merita di stare a testa in giù. Sebbene in molti abbiano descritto le scene piazzale Loreto come una vera e propria «macelleria», vedi Indro Montanelli in una vecchia intervista con Alain Elkann, c’è chi non ha imparato niente dalla storia. Sotto un post della consigliera comunale di Forza Italia , nella sezione commenti, Un utente dal nome fittizio “Giu Lio” ha pubblicato una foto dell’esponente azzurra. Ma la frase che accompagna l’immagine è ancor più raccapricciante: «Io la vedo bene così!». Per la serie: l’odio antifascista non passa mai di moda.

Rachele Mussolini a testa in giù, lo squallido commento di un utente sui social: “La vedo bene così”

A denunciare l’episodio è stata proprio Rachele Mussolini, dopo essersi accorta dell’azione intimidatoria. «Ecco come mi vede il democratico e privo di pregiudizi Giu Lio – ha sottolineato la donna -. Siamo nel 2026, io svolgo il mio ruolo di amministratore locale, non offendo nessuno, mi batto per i diritti e contro ogni discriminazione, mi pongo sempre con educazione e rispetto anche nei confronti degli avversari politici ma il signor Giu Lio evidentemente non è dello stesso avviso. Devo essere appesa a testa in giù».

Poi ha evidenziato che la sua unica colpa è chiamarsi Mussolini di cognome. Insomma, è piuttosto evidente che per qualcuno le colpe degli antenati debbano ricadere su chi li succede come se fosse un anatema. Tipico di chi fa della libertà d’espressione una bandiera, ma solo quando conviene. Chissà se l’utente avrebbe fatto lo stesso se Rachele avesse avuto delle idee progressiste e meno conservatrici. La democrazia e il rispetto, per qualcuno, valgono solo se sei di sinistra.