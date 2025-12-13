Omicidio Kirk, si valuta il crimine di odio “anticristiano”: l’assassino rischia la pena di morte

L'attivista di destra ucciso

Potrebbe essere trattato come ”un crimine d’odio anticristiano’‘ l’omicidio dell’attivista di destra Charlie Kirk. Lo hanno riferito tre persone a conoscenza delle indagini in esclusiva all’Nbc News, spiegando che il Dipartimento di Giustizia di Washington sta valutando questa nuova teoria legale per presentare le accuse federali nei confronti dell’assassinio.

I capi di imputazione

Tyler Robinson, l’assassino, è già accusato di molteplici capi d’imputazione, tra cui omicidio aggravato, e la procura dello Utah prevede di chiedere la pena di morte. Le autorità hanno condiviso messaggi di testo inviati dal sospettato alla compagnia transgender in cui affermava di voler uccidere Kirk perché “ne aveva abbastanza del suo odio”. Perseguire l’omicidio Kirk come crimine d’odio anticristiano sarebbe altamente insolito, fanno notare le fonti informate all’Nbc, perché si punterebbe a mettere in relazioni opinioni anti-trans al cristianesimo. “Stanno cercando di infilare un piolo quadrato in un buco rotondo”, ha affermato una delle persone a conoscenza dell’indagine federale citata dalla Nbc. L’emittente nota che c’è ampio consenso sul fatto che l’assassinio di Kirk sia stato un atto di terrorismo interno secondo la definizione federale, ma non esiste una legge federale specifica sul terrorismo interno.

Chi era Charlie Kirk

Ucciso a soli 31 anni il 10 settembre scorso, Kirk è stato l’amministratore delegato dell’organizzazione conservatrice Turning Point USA dalla fondazione alla sua morte. Tramite TPUSA e altre associazioni collegate Kirk promuoveva la diffusione di idee politiche conservatrici, nazionaliste e cristiane nei campus universitari, nelle scuole statunitensi e in generale nelle generazioni più giovani, attraverso eventi, comizi e dibattiti registrati. Ha inoltre pubblicato vari libri ed era conduttore di un podcast giornaliero.

Come amministratore di TPUSA, Kirk ha posizionato le sue organizzazioni all’interno del movimento trumpista, svolgendo un ruolo incisivo nella campagna elettorale di Donald Trump del 2024.

Il 10 settembre 2025 è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco, durante un evento della sua organizzazione TPUSA alla Utah Valley University, ad Orem.