Puntate anomale sull’attacco all’Iran e guadagni stratosferici: è caccia ai misteriosi scommettitori

Su Polymarket

«La guerra è un’economia, chi dice il contrario o è stupido oppure ci mangia sopra». Questa è una delle frasi più famose contenute nel film “War dogs” di Todd Phillips, sul traffico di armi dagli Usa all’estero nei primi anni 2000.

Parole che risultano veritiere se si pensa all’ultima inchiesta del Financial times, che ha verificato come dodici account anonimi abbiano scommesso sull’attacco all’Iran entro sabato mattina su Polymarket, riuscendo a guadagnare 33omila dollari in totale a fronte di puntate che arrivavano a poco meno di 67mila dollari. Il giornale londinese ha ricostruito i fatti partendo dai flussi di giocate prima degli attacchi congiunti di Israele e Usa. A quanto pare, metà delle puntate sono state eseguite sei ore prima dello scoppio del conflitto.

Polymarket, scommesse anomale sull’attacco all’Iran e guadagni stratosferici: cos’è successo?

Tra i dati più rilevanti non c’è semplicemente la portata dei guadagni, ma alcune strane casualità: alcuni conti sono stati aperti poco prima dell’evento, le scommesse si sono focalizzate principalmente sui mercati riguardanti Teheran e non si è verificata alcuna vendita anticipata dei posizionamenti, oltre a un tasso di successo del 100%. Peraltro , in uno dei mercati esaminati da Ft, il numero di scommesse anomale è risultato di venti volte superiore alla media delle piattaforme politiche di pari dimensioni. Le domande su questi eventi sono tante, ma quella del ceo della società finanziaria Unusual whales, Matt Saincome, è la più chiara: «Se un nuovo Wallet effettua una puntata molto grande su un unico tema, viene naturale chiedersi perché».

«Chi utilizza informazioni governative non pubbliche nell’esercizio delle proprie funzioni si espone al rischio di violare le norme sul materiale informativo riservato», ha spiegato l’esperto Peter Malyshley, partner dello studio legale Sydney. Dunque, se qualcuno degli scommettitori avesse infranto questi principi, allora dovrebbe fare i conti con la giustizia. La stessa regola vale in molti altri Paesi del mondo: in Israele, a febbraio, due riservisti sono stati accusati di aver usato notizie classificate per puntare sulle operazioni militari. In quel caso specifico, otto account hanno guadagnato profitti per oltre 400mila dollari, giocando su un’incombente missione dell’Idf.