L’Iran attacca la Turchia con un missile balistico. Ankara avverte: «Ci riserviamo il diritto di rispondere»

Minaccia abbattuta

L’Iran ha iniziato ad attaccare gli alleati della Nato in Medio Oriente da giorni. Stavolta è stato il turno della Turchia, che ha rischiato di essere colpita da un missile balistico lanciato dalla Repubblica islamica. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa di Ankara, specificando che la minaccia è stata abbattuta dopo aver attraversato lo spazio aereo iracheno e siriano: non ci sono vittime né feriti. Anche a Cipro è scattata l’allerta, dopo che i radar hanno individuato un velivolo sospetto in direzione dell’isola. Alcuni aerei militari greci sono decollati per intercettarlo.

«Sebbene la Turchia rappresenti un elemento di stabilità e di pace nella regione, è pienamente in grado di salvaguardare il suo territorio e i suoi cittadini, indipendentemente dalla fonte o dall’origine di qualsiasi intimidazione», si legge in una nota del ministero su X, che poi ha aggiunto: «Tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio e il nostro spazio aereo saranno adottate con decisione e senza esitazione. Ribadiamo che ci riserviamo il diritto di rispondere a qualsiasi atto ostile diretto contro il nostro Paese». La nota istituzionale si conclude con un monito: «Invitiamo tutte le parti ad astenersi da azioni che potrebbero aggravare ulteriormente il conflitto nella regione».

Un frammento del razzo antiaereo lanciato dalle forze Nato per intercettare la minaccia iraniana è caduto nella regione di Hatay, nel sud della Turchia, in una zona aperta senza causare vittime o feriti. A darne notizia, stavolta, è stato l’ufficio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Secondo le notizie disponibili, questa è la prima volta che l’Alleanza atlantica individua un missile iraniano diretto verso lo spazio aereo di un paese membro, da quando è stata lanciata l’operazione israelo-americana contro Teheran.

La Nato resta al fianco dei suoi alleati

Dopo l’episodio, la Nato ha condannato il lancio del missile balistico iraniano verso la Turchia, ricordando di essere fermamente vicina a tutti i suoi alleati. Il ministero turco ha poi affermato che il governo di Ankara parlerà con i suoi partner e con l’organizzazione atlantica a proposito della vicenda.