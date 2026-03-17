Processo da rifare al cardinale Becciu per il palazzo acquistato a Londra: la corte d’appello del Vaticano annulla tutto

La sentenza

La Corte ha accolto le eccezioni sollevate dagli avvocati, che avevano contestato vizi procedurali nell’avvio del processo

Tutto da rifare. Il processo vaticano nei confronti del cardinale sardo Giovanni Angelo Becciu sull’acquisto del palazzo di Londra dovrà essere rifatto da zero. Lo riporta il Corriere della Sera, che dà conto della decisione della Corte d’Appello del tribunale della Santa Sede, chiamata a pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle difese degli imputati.

La vicenda

Al centro della vicenda ci sono, tra gli altri, il cardinale Becciu, il finanziere Raffaele Mincione e Cecilia Marogna, coinvolti nell’operazione immobiliare condotta quando Becciu era sostituto della Segreteria di Stato. La Corte ha accolto le eccezioni sollevate dagli avvocati, che avevano contestato vizi procedurali nell’avvio del processo. In particolare, sono stati ritenuti irregolari la citazione diretta a giudizio da parte dell’Ufficio del promotore di giustizia, i successivi decreti del presidente del tribunale e le ordinanze adottate nel corso del procedimento, fino alla sentenza finale.

Una decisione che azzera di fatto l’intero iter giudiziario e impone un nuovo processo, con conseguente annullamento delle condanne pronunciate in primo grado nel dicembre 2023. In quella sentenza, Becciu e Mincione erano stati condannati per peculato, mentre Cecilia Marogna era stata ritenuta colpevole di truffa aggravata insieme allo stesso cardinale. Condanne anche per altri imputati, tra cui Enrico Crasso per autoriciclaggio e Gianluigi Torzi per truffa aggravata ed estorsione.

Non potè partecipare al Conclave

Il Cardinale Becciu non ha partecipato al Conclave del maggio che ha eletto il successore di Papa Francesco. Robert Prevost.

Sebbene Becciu avesse tecnicamente riacquistato i diritti del cardinalato, scelse di non entrare nella Cappella Sistina per rispettare la volontà che Papa Francesco gli aveva espresso privatamente tempo prima.

Il Cardinale dichiarò di voler evitare che la sua presenza diventasse motivo di divisione o “disturbo” in un momento così delicato per la Chiesa, preferendo favorire un clima di serenità per l’elezione.

Cosa succederà ora

Al momento, il Cardinale torna a essere presunto innocente a tutti gli effetti di legge. Nonostante la morte di Papa Francesco nel 2025, il caso è ora all’attenzione del nuovo Pontefice, Leone XIV, che dovrà gestire le implicazioni istituzionali di questa sentenza di appello. Becciu mantiene il titolo di Cardinale, ma i “diritti connessi al cardinalato” (come la partecipazione al governo della Chiesa) erano stati sospesi da Francesco nel 2021.

Con il processo da rifare, la difesa punterà al pieno reintegro di ogni sua funzione e diritto, sostenendo che l’intera inchiesta sia stata viziata fin dall’inizio e al ritorno delle funzioni cardinalizie del presule sardo.