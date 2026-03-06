Prezzo dei carburanti, governo al lavoro contro le speculazioni. Scatta il piano di intervento della Guardia di Finanza

Focus di Urso e Giorgetti

Il governo è al lavoro per contrastare eventuali speculazioni di fronte alla corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti connessa all’escalation del conflitto in Iran. Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, fa sul serio avviando “un’operazione trasparenza”, concordata con il ministro Giorgetti, attraverso un piano di intervento della Guardia di Finanza.

Prezzo dei carburanti, il governo al lavoro contro speculazioni e frodi

Per monitorare gli effetti diretti su carburanti e carrello della spesa il ministro di Fratelli d’Italia ha convocato d’urgenza la Commissione di allerta rapida sui prezzi. Per evitare che l’incertezza globale diventi un pretesto per rincari ingiustificati. “Allo stato attuale, il prezzo medio dei carburanti è al di sotto dei 2 euro al litro. Valori ben lontani dai picchi registrati nel 2022 dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Ulteriori aumenti – spiega Urso – dipenderanno dall’evoluzione e dalla durata delle tensioni internazionali. Per questo abbiamo rafforzato il monitoraggio di Mister Prezzi su tutta la filiera. Dalla produzione alla distribuzione, per impedire che le tensioni in Medio Oriente diventino un pretesto per speculazioni. O rincari ingiustificati. E predisposto con il ministro Giorgetti un immediato piano operativo di intervento della Guardia di Finanza”.

Urso predispone un piano operativo di intervento della Guardia di Finanza

Al momento – ha chiarito il ministro al termine del confronto con Giorgetti – sulla rete dei distributori italiani non risultano diffusi fenomeni speculativi. Al netto di una ventina di casi già segnalati da Mister Prezzi e ora all’esame dei militari della Guardia di Finanza. L’attenzione si sta quindi ora concentrando sui passaggi a monte della filiera dei benzinai. Siamo in campo con questa ‘operazione trasparenza’. Per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente contro ogni forma di speculazione.

Aumenti non giustificati dalla reale carenza di prodotto sul mercato

Nel corso della riunione è stato sottolineato che le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati hanno registrato, nelle ultime quattro giornate rispetto alla chiusura di venerdì 27 febbraio, un aumento complessivo di 10 centesimi al litro per la benzina e di 26 centesimi per il gasolio. Per quanto riguarda i prezzi al distributore, alla data del 6 marzo 2026, i valori medi nazionali in modalità self per benzina (1,76 euro/l) e gasolio (1,91 euro/l) risultano più elevati rispetto a venerdì 27 febbraio 2026, rispettivamente di 9,2 centesimi e 18,9 centesimi al litro.

Adeguamento al rialzo delle compagnie petrolifere

Nel corso dei lavori emerge che, “a seguito dell’aumento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in particolare del gasolio, si sono registrati immediati e sensibili adeguamenti al rialzo, sin dai primi giorni di marzo 2026, dei listini dei prezzi consigliati dalle principali compagnie petrolifere. Aumenti che, allo stato attuale, non risultano ancora giustificati da una reale carenza di prodotto raffinato sul mercato”. L’attenzione resta alta. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Ministero ha annunciato che la Commissione di allerta rapida si riunirà con cadenza settimanale, ogni venerdì, fino al superamento di questa fase di incertezza. “Per proseguire le attività di monitoraggio nei settori dell’energia e dei carburanti, al fine di garantire trasparenza e un’adeguata tutela dei consumatori”.

Focus del monitoraggio sul self-service

Focus del monitoraggio in particolare il self-service, considerato il metro di paragone per il consumatore. “Se c’è una pompa che ha un prezzo non comparabile nel self rispetto a una pompa servita, viene segnalata”, precisa il ministro Urso. L’attività di controllo, come illustrato dalla Gdf, punterà a verificare il rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi e ad analizzare l’andamento dei valori di mercato in tutte le fasi di commercializzazione per far emergere eventuali accordi anticoncorrenziali o frodi.