“Premio Sicurezza Campania – Gran Galà del Poliziotto” l’8 aprile al teatro-auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli

La manifestazione

Un tributo solenne a chi vigila ogni giorno sulla sicurezza dei cittadini, in una cornice che simboleggia la rinascita e il futuro della città. Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20:00, presso il teatro-auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli (via Diocleziano 341 Napoli), si terrà il Premio Sicurezza Campania-Gran Galà del Poliziotto. L’evento, con ingresso ad invito, è ideato ed organizzato dalla Segreteria Provinciale di Napoli dell’Organizzazione Sindacale FSP Polizia di Stato, nelle persone del Segretario Generale Provinciale Mauro di Giacomo e del Segretario Provinciale Antonio Flaminio, in collaborazione con il Cral Comune di Napoli A.P.S. (nella persona di Leopoldo Manfredonia), Leone Produzioni S.r.l.s. nasce per riconoscere l’eccellenza, il coraggio e la professionalità degli uomini e delle donne della Polizia di Stato. «Il Premio Sicurezza Campania non è solo una cerimonia, ma un atto di gratitudine collettiva – spiegano gli organizzatori – premiare gli agenti che si sono distinti per spirito di servizio significa riaffermare il valore della legalità come bene comune». Sotto la direzione artistica di Melania D’Agostino, la serata vedrà l’alternarsi di momenti di profonda riflessione istituzionale e grandi performance artistiche. La conduzione è affidata ad Antonio D’Addio e Roberta Del Buono, che accompagneranno sul palco un cast di altissimo profilo: Gianni Fiorellino, Ciro Giustiniani, Monica Sarnelli, Mavi, Stefania Lay, Maria Antonia Castaldo, Luigi Zeno e le coreografie di Mariacira Iacomino. La location non è casuale: l’Auditorium “Porta del Parco” è il cuore pulsante del processo di bonifica e rigenerazione urbana dell’area Bagnoli-Coroglio. Celebrare la legalità in un territorio in piena trasformazione, coordinata dal Commissario Straordinario del Governo, sottolinea come la sicurezza sia il pilastro imprescindibile per ogni sviluppo sostenibile e sociale. L’iniziativa gode del patrocinio morale, che ne conferma la rilevanza, del Comune di Napoli.