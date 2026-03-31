Pnrr ottimo lavoro, la Bce certifica il primato italiano: “Miglioramenti robusti ed economicamente significativi”

Il report elogia il governo

Foti: "Riconoscimento autorevole che conferma come il modello virtuoso italiano produca risultati concreti e solidi. E ora avanti tutta verso l'ultima rata del Piano"

Pnrr, ottimo lavoro. Il sigillo della Bce sul Pnrr italiano arriva a coronamento di un’azione seria e costante del governo. “Riscontriamo per l’Italia un miglioramento della qualità istituzionale indotto dal Rrf ( Recovery and Resilience Facility) solido e quantitativamente rilevante”. E’ quanto si rileva in un working paper della Banca centrale europea che analizza l’impatto avuto dalla Recovery and Resilience Facility: ovvero il fondo europeo attivato nel 2021 e che finanzia i programmi nazionali, nel caso dell’Italia il Pnrr. L’analisi dello staff Bce prende in considerazione i progressi realizzati fino alla fine del 2024. Secondo lo studio, dunque, il programma Next Generation Eu “sta producendo effetti positivi rilevanti sulla qualità delle istituzioni in Italia, con implicazioni favorevoli per la crescita di lungo periodo”.

Il report della Bce elogia il governo per il Pnrr

Il report evidenzia ancora come il nostro paese sia al primo posto nell’attuazione del programma, grazie all’ottenimento del pagamento dell’ottava rata e quello della nona previsto a maggio. “Per l’Italia – si rileva – rileviamo miglioramenti robusti ed economicamente significativi”. Lo studio invita tuttavia alla cautela, sottolineando che “il programma è in corso”. Rispetto ad altri paesi beneficiari del Next Generation Eu, l’Italia “emerge come uno dei Paesi più avanzati, avendo completato una quota particolarmente elevata di riforme legate alla governance”‘, incluse misure che hanno rafforzato in modo significativo la qualità istituzionale”. Un grande elogio al governo Meloni, un grande rodimento di fegato per le opposizioni.

Pnrr, Foti: “La Bce sottoscrive il nostro modello virtuoso”

La soddisfazione del Ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, è alle stelle. “L’impegno del Governo Meloni viene certificato dalla Banca Centrale Europea. Che evidenzia come il nostro sia l’unico Stato in cui si rileva un contributo positivo del Piano. Confermando come il modello virtuoso italiano produca risultati concreti e statisticamente solidi”. La Bce conferma l’Italia come Stato guida in Europa nell’attuazione del Piano “Un ruolo chiave – prosegue il Ministro Foti – è attribuito alle riforme strutturali realizzate dal Governo: in particolare quelle relative al sistema giudiziario e alla Pubblica Amministrazione, che hanno affrontato e superato criticità storiche della nostra Nazione; migliorando le prospettive di crescita soprattutto nel lungo periodo”.

Riconoscimento autorevole

Si tratta di un riconoscimento autorevole, che rafforza la fiducia nel lavoro svolto. E conferisce fiducia in un momento particolarmente delicato della legislatura. “E ci motiva a proseguire con determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, compresa l’ultima rata del Piano. Un risultato che, come Governo Meloni, accogliamo con grande soddisfazione e orgoglio”.