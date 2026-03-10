Piano Mattei, Acea arriva in Africa: vinta la gara per portare acqua potabile a un milione di persone in Congo

Progetti concreti

L’iniziativa riguarda lo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto Saep Djoué II per il potenziamento della rete idrica integrata di Brazzaville. Palermo: «Il know-how italiano esporta un modello industriale efficace ed efficiente all’insegna dello sviluppo sostenibile»

Un’iniziativa per portare acqua potabile a oltre un milione di cittadini del Congo. Si tratta del progetto Saep Djoué, volto a potenziare l’infrastruttura idrica della capitale congolese Brazzaville, a fronte della crescente domanda di acqua nelle aree urbane della città. La gara per il progetto, che si inserisce nella cornice del Piano Mattei, è stata vinta da Acea, con l’associazione temporanea di imprese guidata da Acea Infrastructure che ha ottenuto l’aggiudicazione da parte del United Nations Development Programme (Undp).

Palermo: «L’aggiudicazione del progetto Saep Djoué sancisce l’approdo di Acea nel continente africano»

«L’aggiudicazione del progetto Saep Djoué a Brazzaville raggiunge un traguardo importante per la nostra azienda: sancisce l’approdo di Acea nel continente africano», ha commentato Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di Acea. «Siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto, reso possibile dalla sinergia con le istituzioni nazionali e internazionali. Una sfida e un impegno che consolidano la nostra leadership internazionale in ambito idrico e dimostrano – ha aggiunto Palermo – la capacità del know-how italiano di esportare un modello industriale efficace ed efficiente all’insegna dello sviluppo sostenibile».

La sinergia con le istituzioni nazionali e internazionali

L’iniziativa nasce nell’ambito del programma del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sviluppato con il United Nations Development Programme e denominato “Pista” (Piattaforma per gli Investimenti e l’Assistenza tecnica), per supportare i Paesi target di cooperazione ambientale ed energetica dell’Italia mediante assistenza ingegneristica avanzata.

La cornice del Piano Mattei

L’intervento si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal Piano Mattei per l’Africa ed è coerente con gli indirizzi strategici coordinati dalla Struttura di missione della Cabina di regia del Piano Mattei presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di un importante affidamento nell’ambito di questo programma a una compagine italiana, traducendo l’indirizzo strategico del governo in un avanzamento operativo concreto. Per la realizzazione del progetto, Acea ha messo a sistema le proprie competenze tecniche, ingegneristiche ed economico-finanziarie, con particolare riferimento alla governance di progetto, alla sostenibilità e alla strategia di procurement.