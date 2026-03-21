Papa Leone XIV: “Contrastare le fake news, l’informazione libera è uno strumento di pace”

Il messaggio del Pontefice

Il Papa ha scritto una lettera al Tgcom24, in occasione dei 25 anni dalla fondazione, in cui ha ribadito il ruolo dei media per una narrazione che sappia guardare con rispetto alla dignità umana e alla sofferenza

Papa Leone XIV ha scritto una lettera a Tgcom24, il tg di Mediaset che compie venticinque anni, al direttore Andrea Pucci e alla redazione, nella quale ribadisce l’importanza della libertà di informazione e mette in guardia dal pericolo delle fake news.

La lettera del Pontefice

“In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media – ha sottolineato Prevost nella lettera – diventa una missione importante. Vi esorto a continuare a costruire ponti di dialogo, favorendo una narrazione che non si fermi alla superficie della cronaca, ma che sappia guardare con rispetto, solidarietà e compassione alle periferie della sofferenza”.

“La ricerca della verità – prosegue la lettera inviata dal Pontefice al Tg di Mediaset – richiede di essere sempre accompagnata da un profondo senso di responsabilità etica, contrastando la diffusione di fake news e promuovendo una cultura dell’incontro che unisca le diverse anime della nostra società. L’informazione quando è libera e rispettosa della dignità umana, diventa uno strumento potente per edificare il popolo dei lettori e degli ascoltatori in cammino verso una pace disarmata e perseverante”.

Pier Silvio Berlusconi: “Onorati da questo attestato”

“A nome di tutta Mediaset, desidero ringraziare il Santo Padre per le parole affettuose e per l’attenzione dedicata a questo anniversario di Tgcom24. Accogliamo la sua lettera con senso di responsabilità. Continueremo a lavorare mettendo al centro rigore, affidabilità e tempestività dell’informazione che offriamo ogni giorno al pubblico”. Così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ringrazia papa Leone XIV per la lettera inviata alla redazione.

L’impegno del Papa per la libertà di informazione

Sin dalla sua elezione, Prevost ha più volte ribadito l’importanza di avere un’informazione libera, mettendo in guardia contro il rischio delle fake news anche di un utilizzo spropositato dell’IA. Il Papa ha sempre esortato gli organi di stampa a rispettare la deontologia e a essere protagonisti critici di una società orientata, insieme alla libertà, anche alla pace.