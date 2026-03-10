Palazzaccio-gate: illegittima l'”occupazione” da parte dell’Anm per propagandare il No: il documento

Il Comitato del Sì non arretra

Il Comitato del Sì al referendum non demorde sull‘utilizzo da parte dell’Anm degli spazi interni al Palazzo della Cassazione a Roma per fare propaganda per il NO. “È legittima l’occupazione del sesto piano della Cassazione da parte dell’associazione privata Anm?”. E’ l’interrogativo che insieme ad altre associazioni e gruppi professionali, il Comitato nazionale per il Sì al referendum ha posto in maniera perentoria. Un luogo che dovrebbe essere terzo rispetto alle dinamiche che si stanno confrontando, come può diventare un palco di propaganda per il No? Il comitato per il Sì ha dato seguito all’intenzione di chiedere chiarimenti in merito.

Illegittima l’occupazione del sesto piano della Cassazione da parte dell’Anm

Sulla vicenda infatti ci sono stati degli importanti sviluppi in relazione ai quali l’avvocato Romolo Reboa, vicepresidente del Comitato Nazionale per il Sì ha dato lettura della risposta ai chiarimenti espressi: la concessione della stanza del “Palazzaccio” è illegittima. “Il Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale per il Sì, riunitosi nella serata del 10 Marzo 2026; presieduto dall’avvocato Carlo Scala ed alla presenza del senatore Domenico Gramazio; nell’autorizzare per trasparenza la diffusione della risposta della Commissione Manutenzione, ha ritenuto che le motivazioni addotte a fronte non già della concessione di una stanza (che sarebbe avvenuta da parte di un organo incompetente oltre 65 anni fa in dipendenza di un CCNL del 2017…), ma di un intero piano del più prestigioso ufficio giudiziario italiano; utilizzato non per riunioni sindacali, ma per ospitare il Comitato per il NO, confermino l’illegittimità dell’occupazione da parte dell’associazione di diritto privato Anm”.

Gli atti saranno inviati alla Corte dei Conti: si configura il danno erariale

“Conseguentemente ha chiesto all’avvocato Romolo Reboa di trasmettere tutti i documenti relativi alla vicenda alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti. Al fine di accertare se sussista nella fattispecie un danno erariale. Ed ha convocato un convegno sul punto presso il ristorante romano Il Mantarozzo sull’Appia per lunedì 16 marzo 2026, alle ore 17:00. Saranno presenti parlamentari sostenitori del SI e giornalisti, moderati da Paolo Liguori, direttore di TGCOM 24″.