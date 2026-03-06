Orsini horror: “Khamanei è moralmente superiore a Giorgia Meloni”. Bignami lo stende: “Si vergogni, è accecato dall’odio” (video)

Scintille a "Piazza Pulita"

Uno scontro al calor bianco con un professor Alessandro Orsini pessimo e un Galeazzo Bignami inorridito dal post che il docente aveva vergato sui social, scrivendo che sotto il il profilo morale le dittature sono superiori alle democrazie occidentali. “Professore, ha il coraggio di ripetere questo?” , chiede il capogruppo di FdI. Ne derivano scintille e insulti. E’ accaduto a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, ogni giovedì in prima serata: si parla di guerra tra Usa-Israele e Iran. Il post del sociologo grida vendetta: “Khamanei è moralmente superiore a Giorgia Meloni. Sotto il profilo morale Khamanei è un uomo migliore di Trump e Netanyahu (…). Sotto il profilo morale le dittature sono superiori alle democrazie occidentali”. Le esecuzioni di piazza e circa 40mila uccisi dal regime di Khamenei sono per il professore un particolare secondario…

Orsini horror: “Khamenei moralmente superiore a Meloni”

Orsini senza battere ciglio ripete il contenuto del suo scritto: “Guardi che io non ho problemi a ripetere quello che ho scritto sui social, vedo che lei mi segue- risponde a Bignami- . Siccome le democrazie occidentali hanno commesso quello che nella letteratura scientifica è il crimine politico più grande di tutti, che è il genocidio, ne consegue logicamente che se le democrazie occidentali hanno compiuto un genocidio sono persino moralmente inferiori alle dittature, fino a quando le dittature non avranno compiuto un altro genocidio, cioè è un discorso di logica. Nella letteratura scientifica il crimine politico supremo è il genocidio, quindi se le democrazie occidentali hanno compiuto un genocidio ne consegue logicamente che le democrazie occidentali non possono essere moralmente superiori alle dittature”.

La replica di Bignami a Orsini

“Se gli Stati Uniti e Israele continueranno con questi bombardamenti – chiude Orsini – avremo un’ecatombe di bambini iraniani“. Non se ne può più, Bignami ne ha abbastanza: “A lei non interessa niente del popolo di Gaza, a lei non interessa niente dei palestinesi, perché voi siete accecati dall’odio per Giorgia Meloni. Dovete curarvi, perché se voi avete un odio nei confronti di Giorgia Meloni, non potete trascinare tutti. Noi non possiamo sentir dire che Khamenei è un sant’uomo. Lei ha detto che Khamenei ha una dignità superiore a Trump. Ma come fa a dire queste cose, professore? Con che dignità le viene a dire? Faccio appello al buonsenso. Siamo in una situazione in cui oggettivamente c’è una condizione di pericolo. Non riuscite invece che attaccare Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, il centrodestra, a collaborare”. Ma Orsini non ne vuol sapere, ripete tranquillamente gli insulti irripetibili. E anche oggi torna sui social con un video in cui dà a Meloni del “pagliaccio politico”, motivando tali affermazioni con i suoi libri…